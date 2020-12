Vedete din România care au născut în anul 2020. Ce minuni au adus pe lume în pandemie

Alina Ceușan a rămas însărcinată când a revenit din Asia Express

În luna septembrie a anului 2020 fosta concurentă de la Asia Express Alina Ceușan a devenit mama pentru prima dată.

„Douăsprezece ore de travaliu, o oră de împins și în cele din urmă o operație de cezariană. Vi-l prezint pe bebelușul Rock Tisha. Primele cuvinte pe care i le-am spus au fost: Deci tu ai fost în burtică în tot acest timp”, a scris Alina Ceușan pe Instagram, ținându-l în brațe pe băiețelul său.

Citește și: Alina Ceușan, schimbare radicală de look! Cum arată șatenă și cu breton: „Te prinde cel mai bine”

Lili Sandu, mama unui băiețel de nota 10

Lili Sandu a dat naștere unui băiețel de nota 10 în luna august. Ideea că avea să dea naștere în pandemie o neliniștea pe vedetă, însă ulterior și-a dat seama cât de norocoasă este că a devenit mamă.

„Am trecut prin toate stările de la frustrarea de a-mi aduce copilașul în această lume, la a fi nevoită poate să-i ascund fetișoara adorabilă cu o masca de protecție, la furia că poate nu vom mai avea niciodată libertatea cu care am fost obișnuiți și dezamăgirea că nu sunt în stare că nu am puterea de a face mai mult, de a schimba ceva. Ieri a fost pentru prima dată de când a început toată nebunia asta cu pandemia când am fost efectiv copleșită, dărâmată emoțional. Cu tot vuietul ăsta din jurul meu legat de înmulțirea cazurilor de îmbolnăvire parcă am lăsat garda jos și uitasem de suflețelul ăsta minunat dăruit de Dumnezeu pe care-l am în pântece. Nu pot înțelege cum oamenii se pot îmbulzi cu sutele pe plajă, în cluburi și practic au <<libertatea>> să facă ce vor, iar un tată nu-și poate ține copilul în brațe într-o maternitate în primele lui minute de viață din cauza unor reguli. Mi-a prins tare bine să merg în vizită la domnul doctor, care parcă mi-a luat cu mâna tot ce mă macină și mi-a readus fericirea din nou în suflet atunci când mi-a reamintit ce mare binecuvântare e acest copilaș și cât de norocoși am fost noi”, a scris Lili Sandu pe Facebook.

Citește și: Lili Sandu a strălucit la botezul bebelușului ei. Tinuta aleasă de vedetă pentru această ocazie specială

Laura Cosoi, mama a două fetițe superbe

Tot în august a născut și Laura Cosoi, devenind mamă pentru a doua oară.

„Pe 15 august, în zi Sfânta, a venit pe lume, pe cale naturală, minunea noastră, Vera. Suntem binecuvântați de Dumnezeu și iubiți! Mulțumim pentru fiecare gând bun! Azi mergem acasă și urmează întâlnirea cu tati cu cu Rita bună. Ah, câte emoții!”, a scris Laura Cosoi pe Instagram.

Irina Deaconescu a născut o fetiță în pandemie

Irina Deaconescu

Tânăra vloggeriță a născut în luna octombrie, și desi a avut dureri marea după naștere nu a ezitat să se fotografieze cu fetița ei în brațe, prezentându-le urmăritotilor ei bucuria pe care o simte:

„Bună, Internet! Ea este Victoria mea!” a scris Irina Deaconescu pe rețelele sociale.