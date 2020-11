Lili Sandu a strălucit la botezul bebelușului ei. Tinuta aleasă de vedetă pentru această ocazie specială

Baptism day 08-11-2020🤍🕊 A fost minunat! Cuvintele ar fi mult prea putine pentru a descrie starea de mulțumire, fericire și binecuvântare pe care am simțit-o... In urma cu 1 an, pășeam alături de @silviu.tolu in cabinetul doctorului @andreasvythoulkasmd cu inima frântă, dar Dumnezeu ne a îndrumat către cel care ne a adus bucuria in suflete și care acum alături de soția lui Carmen sunt părinții spirituali ai lui Thomas Jay Cristian! A fost o ceremonie intimă așa cum ne am dorit avându-i alături pe cei dragi. Happy 3 months Thoms! 🎉🧁 Dress @mmarquise Shoes @ginissimashoes Photos @nutakiki #TJ

