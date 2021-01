Vedete din România care se pot lăuda cu familii numeroase. Care sunt celebritățile care au mulți copii

Adrian Mutu, marele fotbalist care a ajuns acum antrenorul naționalei de juniori, mai are și acasă o echipă de fotbal formată din 4 copii, două fete și doi băieți. El are două fete din căsătoria cu Consuela, pe Adriana (14 ani) și Maya (12 ani), un băiat din căsnicia lui cu Alexandra Dinu, Mario, în vârstă de 17 ani și un an alt băiețel, pe Tiago, cu actuala lui soție, Sandra Mutu. Cu toții formează o familie unită și fericită.

Dan Bittman

Deși s-a despărțit de curând de iubita lui Liliana Ștefan, cei doi împart custodia celor trei băieți pe care îi au împreună. După 25 de ani de relație, Dan Bittman și iubita lui s-au despărțit, dar au rămas în relații bune pentru a-și crește împreună cei trei fii, pe Alec (21 ani), Patrick (16 ani) și Mark (13 ani). Toți cei trei băieți ai cuplului par să aibă înclinații artistice, fiind orientați către muzică.

Nicola

Frumoasa cântăreață Nicola a devenit mămică la vârsta de 19 ani, având un fiu pe nume Andrei. După ce Nicola s-a căsătorit cu muzicial Mihai Alexandru, artista a mai adus pe lume încă doi copii, pe Maria și Jonathan. La vârsta de 50 de ani, Nicola a devenit bunică pentru prima dată.

Cristi Borcea

Cristi Borcea, faimosul om de afaceri, se poate lăuda cu cea mai numeroasă familie, având 9 copii. Cu prima soție, Mihaela Borcea, el are trei copii, Patrick și gemenii Angelo și Antonia. Cu cea de-a doua soție a sa, Cristi Borcea are doi copii, pe Gloria și pe George. Acesta s-a iubit și cu avocata Simona Voiculescu și din relația lor s-a născut o fetiță, pe nume Carolyn. Cu Valentina Pelinel, actuala lui soție, Cristi Borcea are două fetițe gemene. Deși împarte custodiile copiilor cu fostele soții, omul de afaceri are grijă de ei în egală măsură.