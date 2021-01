Vedete din România care și-au pierdut averea. Cine se numără printre cei care nu au avut noroc la bani

Una dintre cele mai mari voci ale muzicii românești se confruntă cu probleme enorme din punct de vedere financiar, mai ales de când a murit soțul ei. Aceasta și-a scot la vânzare vila cu 16 camere din comuna Belciugatele, lângă București și locuiește în casa unor prieteni, situată pe Calea Plevnei.

Artista a pierdut o sumă imensă din cauza ratelor la bancă, având datori în valoare de 700.000 de euro.

3. Draga Olteanu Matei

Draga Olteanu Matei a avut parte de cele mai grele momente din viața ei atunci când a pierdut casa din București și s-a mutat la Piatra Neamț.

“O prietenă de familie a ştiut să ne escrocheze îngrozitor.În București stăteam într-o casă cu chirie, pe care a demolat-o Ceauşescu şi, până ne-au dat alta, am stat la hotel nu ştiu câte luni. Ne-a costat o avere, toată leafa noastră mergea pe chiria de la hotel. Ne-au dat apoi altă casă, tot într-un imobil naţionalizat şi tot cu chirie. (.........) Am găsit o avocată, prietenă de familie, care a ştiut să ne escrocheze îngrozitor, a făcut un gest oribil şi asta a coincis şi cu ieşirea soţului meu la pensie. Atunci am hotărât să plecăm definitiv la Piatra Neamţ”, a spus marea actriță pentru Click.