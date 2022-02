Victoria Silvstedt are 47 de ani și creează rumoare pe oriunde apare. Cum arată vedeta Playboy într-un costum de baie provocator

Voluptoasa Victoria Silvstedt a apărut pe plajă într-o rochie portocalie, care i-a îmbrăcat formele rotunde. Vedeta a purtat ochelari de soare voluminoși și o geantă bej în care, cel mai probabil, și-a pus câteva accesorii indispensabile la plajă.

Cum au surprins-o paparazzi pe Victoria Silvstedt la plajă

După ce a renunțat la rochia midi, cu bretele subțiri și decolteu cu nod, Victoria a rămas într-un costum de baie provocator.

Îmbrăcată în articolul din două piese, într-o nuanță de portocaliu care i-a complimentat pielea, Victoria Silvstedt a atras atenția tuturor celor prezenți.

Nici paparazzi nu au putut rămâne indiferenți la priveliștea pe care vedete Playboy a oferit-o pe nisipul fierbinte.

După ce a stat minute bune întinsă pe șezlong, Victoria și-a pus rochia și a plecat deranjată fiind de atenția primită din partea fotografilor.

Cine este modelul Playboy Victoria Silvstedt

Victoria Silvstedt și-a început cariera de succes în Suedia, când a câștigat un concurs de frumusețe și a ajuns să reprezinte țara sa natală la concursul Miss World, în 1993, ce a avut loc în Africa de Sud.

A ajuns în top 10 la Miss World și, deși nu a primit coroana dorită, a început o carieră de succes în modelling și a defilat pentru branduri celebre.

Nu a trecut mult și Victoria Silvestedt a atras și atenția fondatorului revistei Playboy, Hugh Hefner, care a invitat-o pe frumoasa suedeză să apară în paginile publicației.

În 1996, ea a apărut pentru prima dată în Playboy, după care a primit și titlul de Playmate of the Year în 1997. De atunci, focoasa blondină a a apărut des în revistă, plus multe alte publicații precum FHM, Glamour și GQ.

Inițial, Victoria a vrut să devină medic veterinar, după care a visat la o carieră în schi, însă un accident a curmat această cale în viață.

Victoria Silvstedt a avut și un reality show în 2008, numit Victoria Silvstedt: My Perfect Life, pe canalul de televiziune E!. Vedeta a avut și o carieră în muzică, dincolo de cea de pe podium, și a apărut și în numeroase campanii importante (precum cea Guess) și filme în anii 90.

