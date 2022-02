Vanessa Hudgens, vedeta din filmele pentru copii, și-a etalat formele într-un costum de baie sexy la plajă. Cum arată

Frumoasa actriță Vanessa Hudgens, care a devenit cunoscută datorită rolurilor sale din filmele Disney, și-a etalat trupul fără cusur la plajă, într-un costum de baie verde. Actrița și-a petrecut ziua în cel mai relaxant mod posibil, bucurându-se de soare alături de prietenii săi.

Vedeta a încins imaginația fanilor cu apariția ei la plajă

Vedeta a ales să poarte un costum de baie verde, o pălărie de plajă în aceeași culoare și ochelari de soare albi cu negru. Actrița în vârstă de 33 ani și-a etalat formele voluptoase, iar paparazzi nu au ezitat să o fotografieze din toate pozițiile.

Vanessa a purtat un bikini minuscul, iar asta le-a atras atenția paparazzilor. Vedeta s-a distrat alături de prietenii săi la plajă. Ea s-a bucurat de o sticlă de apă produsă de propriul ei brand. Vanessa a fondat Caliwater în 2014 alături de Oliver Trevena. Băuturile sunt făcute din suc de cactus.

Vacanța actriței vine după ce a fost lansat trailerul următorului film în care va juca intitulat Asking for it. În noul film, e ava juca alături de Alexandra Shipp, Kiersey Clemons și Ezra Miller. Filmul va fi lansat în cinematografe pe 4 martie.

Cariera de succes a Vanessei Hudgens

Ultimul proiect al artistei a fost filmul Tick, Tick… Boom! în care a jucat alături de Andrew Garfield. Vanessa a devenit cunoscută după ce a debutat în filmul Thirteen, în 2003. Apoi serialul care i-a adus celebritatea a fost High School Musical (2006-2008).

Datorită rolului ei din acest film, Vanessa a semnat un contract cu Hollywood Records. Astfel, ea a ajuns să lanseze două albume, unul intitulat V (2006) și altul numit Identified (2008).

După ce cariera sa în lumea cinematografiei a luat amploare, vedeta a primit multe roluri în filme de succes precum Bandslam (2009), Beastly, Sucker Punch (both 2011), Journey 2: The Mysterious Island, Spring Breakers 2012), Second Act (2018), Bad Boys for Life (2020) și Tick, Tick...Boom! (2021).

De asemenea, Vanessa a semnat un contract cu Netflix și a jucat în trilogia The Princess Switch (2018, 2020 și 2021). Frumoasa actriță a mai jucat în două producții musical Grease: Live (2016) și Rent: Live (2019).

Vanessa s-a născut într-o familie simplă, tatăl ei fiind pompier, iar mama ei lucra ca secretară. Toți cei patru bunici ai eu au fost muzicieni. Vedeta mai are o soră mai mică pe nume Stella care este și ea tot actriță.

Pe lângă cariera sa artistică, Vanessa a devenit și femeie de afaceri când a lansat în iunie 2021 brandul de îngrijire a pielii numit Know Beauty. Produsele lor se bazează pe testarea ADN pentru a determina exact ce produse se potrivesc fiecărui tip de piele.

Pe plan amoros, tânăra actriță a trăit mai multe povești de dragoste. Ea a avut o relație cu Zac Efron din 2005 până în 2010. Apoi ea s-a iubit cu Austin Butler, cu care a avut o relație din 2011 până în 2020.

În 2021, artista a confirmat că e într-o relație cu jucătorul de baseball Cole Tucker.

