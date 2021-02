Viorel Lis, probleme grave de sănătate. Fostul edil suferă de semi-paralizie. În ce stare se află

"La picioare, am dureri groaznice și merg foarte greu, câteodată nici nu pot să merg. Oricum ce este bine pentru mine, e că o am pe Oana lângă mine, care nici nu mă așteptam să fie atât de aproape de mine și să am atâta ajutor din partea ei.", a mai povestit fostul edil.

Viorel Lis a vorbit și despre copii săi, care l-au părăsit și sunt plecați din țară, însă de bucură extrem de mult că îi este alături soția lui.

"Adică am o fată care este plecată în America, un băiat care este la casa lui, deci cam pe Oana o mai am, singura.Băiatul trece foarte rar pe la mine. Din toate punctele de vedere, Oana este lângă mine."

Fostul edil și-a făcut analizele, care nu i-au ieșit foarte bine, iar pentru a se trata există două posibilități pe care nu le poate lua în calcul dacă nu își face vaccinul împotriva COVID-19. Viorel Lis este program la vaccin la începutul lunii martie și speră să treacă peste toate momentele dificile.