Vlad Gherman, melodie cu mesaj ascuns pentru Cristina Ciobănașu? Fanii au reacționat imediat: „Cu subînțeles”

Așa cum era de așteptat, fanii celor doi actori au continuat să le urmărească atent activitatea de pe Instagram, pentru a nu rata vreo noutate din viața acestora. După despărțirea de Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman s-a mutat într-o nouă locuință, pe care a amenajat-o după bunul său plac și apoi a prezentat fanilor imagini cu rezultatul.

Citește și: De ce s-au despărțit Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, de fapt. Actorul a explicat totul

Dar poate că cel mai surprinzător lucru postat de celebrul actor pe pagina sa de Instagram a fost o filmare cu el cântând piesa „I'm Not The Only One” a lui Sam Smith. Așa cum era de așteptat, fanii au reacționat imediat și s-au gândit că versurile de dragoste reprezintă, de fapt, un mesaj ascuns pentru Cristina Ciobănașu.

„Știu că îți este foarte greu dar trebuie să fii puternic și să trăiești cu speranță! Să nu spui niciodată niciodată sa putea într-o zi să fii din nou cu Cristina!”, „cu subinteles mesajul”, iată doar o parte din mesajele transmise de urmăritorii de pe Instagram ai actorului.