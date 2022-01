Vlad Gherman, moment de sinceritate în cadrul unui interviu. Ce a declarat actorul despre despărțirea de Cristina Ciobănașu

Atunci când nu este pe platourile de filmare, Vlad desfășoară o mulțime de proiecte personale, iar recent acesta a adoptat o abordare mult mai serioasă asupra domeniului muzical. Descoperă mai multe într-un interviu CaTine.ro La Masculin cu Vlad Gherman.

Vlad este un bărbat sincer și optimist, motiv pentru care este imposibil să nu-l îndrăgești din prima clipă. Acesta a povestit că, după despărțirea de Cristina Ciobănașu, a urmat una dintre cele mai grele perioade din viața sa.

Vlad Gherman, moment de sinceritate în cadrul unui interviu CaTine.ro

– Cine este Vlad când nu este pe platourile de filmare?

– Vlad e un tip obișnuit. Sunt un bărbat în devenire și asta pentru că am trecut printr-o despărțire. Lucrul acesta m-a maturizat și am devenit mult mai responsabil. Am descoperit că am foarte multe pasiuni în zona muzicală. Sunt un tip simplu, carismatic, vesel, îmi place să râd și să ies cu prietenii. Mi-a prins bine această perioadă, am și compus o piesă.

