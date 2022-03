Vlad Gherman și Oana Moșneagu, anunț important pentru fani. Ce decizie au luat: „Primul pas important din relația noastră”

Vlad Gherman și Oana Moșneagu formează unul dintre cele mai noi și îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton. De când au recunoscut că formează un cuplu, Vlad Gherman și Oana Moșneagu publică frecvent imagini împreună.

Recent, Vlad Gherman și Oana Moșneagu au relaizat un vlog prin care și-au anunțat fanii că au luat decizia de a se muta în apartamentul în care locuiește Vlad Gherman în chirie.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au mutat împreună

Astfel, Vlad Gherman a filmat momentul în care a ajutat-o pe Oana Moșneagu să-și ia lucrurile din apartementul în care a locuit înainte. Totodată, actorul le-a povetit fanilor că are nevoie să facă modificări în apartament, astfel încât Oana să aibă propriul dulap de haine.

„Oana se mută aici. Ea stătea în chirie, eu stau în chirie, dar pentru că petreceam foarte mult timp împreună am zis să facem pasul ăsta, care într-adevăr e un pas important în relația noastră. Și pentru că ne-am asumat drumul ăsta pe care am pornit împreună am zis hai să ne mutăm! Am ales să rămânem la mine pentru că ne place mai mult apartamentul ăsta. E foarte primitor și e mult mai aproape de zona în care filmăm noi”,a explicat Vlad Gherman, pe YouTube.

Cum au recunoscut Vlad Gherman și Oana Moșneagu că formează un cuplu

Vlad Gherman și Oana Moșneagu sunt colegi pe platourile de filmare ale serialului Adela. Cei doi actori au recunoscut că formează un cuplu, după ce Vlad Gherman a lansat un videoclip în care apar scene tandre cu Oana Moșneagu. Mai multă vreme, fanii au bănuit că între cei doi ar fi ceva mai mult decât o simplă prietenie judecând după vacanțele și timpul petrecut împreună.

Vlad Gherman a anunțat oficial că are o relație cu Oana Moșneagu, publicând o serie de fotografii în care apare alături de ea. Fanii au fost încântați să vadă că cei doi actori formează un cuplu și le-au spus că se potrivesc de minune.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu au lucrat împreună pe platourile de filmare ale serialului „Fructul oprit”, când actorul îl interpreta pe Ioan, iar Oana Moșneagu o interpreta pe Bihter. În serialul „Adela”, Vlad Gherman joacă rolul lui Călin, iar Oana Moșneagu i-a dat viață personajului Andreea.

Cei doi au recunoscut că trăiesc o poveste de dragoste după mai multă vreme în care fanii au bănuit că formează un cuplu. Cei doi au mers în mai multe vacanțe împreună, iar Oana Moșneagu a fost văzută purtând un medalion cu inițala „V”. La început Oana Moșneagu a mărturisit că proiectul „Adela” i-a apropiat și i-a făcut să devină foarte buni prieteni.

Citește și: Cristina Ciobănașu, imagine rară alături de iubitul său. Ipostaza romantică în care s-au fotografiat cei doi

Se pare că de la prietenie la iubire a fost doar un pas, pentru că Vlad Gherman și Oana Moșneagu trăiesc în prezent o frumoasă poveste de dragoste.

În luna februarie a anului 2021 Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au anunțat public că s-au despărțit, după o relație care a durat aproape 9 ani. Fanii au fost uimiți profund de decizia lor de a merge pe drumuri separate. Totuși, cei doi au rămas prieteni și colegi. La un an d ela despărțire cei doi au învățat să iubească din nou. Atât Cristina Ciobănașu (25 de ani), cât și Vlad Gherman (29 de ani), trăiesc acum povești de dragoste.

Episod nou Chefi fără limite ▶ Hai în AntenaPLAY să vezi provocările prin care au trecut chefii și concurenții