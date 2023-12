Ce mesaj au transmis Giulia și Vlad Huidu după eliminarea de la America Express, sezonul 6. Cine a reacționat imediat

Giulia și Vlad Huidu au transmis un mesaj emoționant după eliminarea de la America Express, sezonul 6. Cei doi au părăsit competiția, cu doar un pas înainte de Marea Finala din Buenos Aires. Iată cine a reacționat imediat.

După o cursă nebună care le-a făcut pe cele trei echipe să își depășească toate limitele, Irina Fodor a anunțat deznodământul trist. Giulia și Vlad Huidu au părăsit competiția, cu doar un pas înainte de Marea Finala din Buenos Aires.

În ediția 43 din 26 decembrie 2023, cele trei echipe finaliste au luptat pentru a nu ajunge pe ultimul loc la Irina Fodor. Cu toate acestea, pentru prima dată în istoria reality show-ului, la sfârșitul etapei finale, toate cele trei echipe au avut câte o cutie care putea ascunde eliminarea.

Echipa mai puțin norocoasă a fost cea formată din Giulia și Vlad Huidu, iar aceștia au fost eliminați de la America Express, sezonul 6 chiar înainte de Marea Finală. La scurt timp, cei doi au ținut să transmită câteva cuvinte și în mediul online despre întreaga aventură de pe Drumul Sorarelui.

Ce mesaj au transmis Giulia și Vlad Huidu după eliminarea de la America Express, sezonul 6. Cei doi au părăsit competiția cu doar un pas înainte de Marea Finală

Giulia și Vlad Huidu au trasmis un mesaj emoționant și plin de recunoștință, după eliminarea de la America Express, sezonul 6 ediția 46 din 26 decembrie 2023. Concurenții au ținut să precizeze că au trăit „experiența vieții lor” și le-au mulțumit tuturor celor care le-au fost alături în aventura de pe Drumul Soarelui.

„Suntem recunoscători pentru tot ceea ce am trăit… a fost experienta vieții noastre! Vă mulțumim din suflet pentru tot sprijinul vostru, pentru toate comentariile și mesajele voastre! Ne-am dorit enorm să ne bucurăm de fiecare moment trăit în @americaexpressromania și asta am făcut până în ultimul moment! Ne-am întors acasă mai bogați decât ne-am fi putut inchipui vreodata. Am caștigat prieteni, experiențe și lecții de viață și pentru asta suntem recunoscăori pentru totdeauna!

Mulțumim mult, @mona.segall @disneysuitsme @danhaiducu @ioana_rogo @roxanapaulica @irina_fodor pentru că ne-ați dat ocazia să trăim astfel de emoții! 🙏🏼

Team BADASS nu am fost doar noi ci și @irinarogo @beatlesartmedia @catalin_avram78 @jcamilope ! Vă mulțumim pentru fiecare moment în care ați fost alături de noi!

@monica_munteanu we’ve gone so far! 🚀🚀🚀

Vă iubim!”, au transmis Giulia și Vlad Huidu, în mediul online, după ce au părăsit competiția cu doar un pas înainte de Marea Finala America Express, sezonul 6.

Prietenii lor virtuali au reacționat imediat la mesajul postat pe rețelele sociale, printre care și Nelu Cortea, câștigătorul sezonului trecut America Express,

„La ce parcurs ați avut, sincer cred ca daca ati fi jucat finala, v-ati fi intors acasa cu trofeul AE! 🤘 U guys rock!”, a ținut să le spună partenerul lui Cătălin Bordea.

„Pentru mine, voi sunteți CÂȘTIGĂTORII!! Bravoooooo!!”, a comentat și Cucu de la Noaptea Târziu.

„Minunati!!!! Felicitări pentru tot și în primul rând pentru cum sunteâi voi… o familie frumoasă”, a ținut să spună și Ana Baniciu.