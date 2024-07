Vlăduța Lupău și soțul ei au împlinit 10 ani de când s-au cunoscut. Cum arată artista cu puțin timp înainte să nască

Vlăduța Lupău și soțul ei au sărbătorit 10 ani de relație. Artista a povestit deschis cum s-au cunoscut și a postat totul pe contul ei de Instagram.

Frumoasa cântăreață s-a filmat ieri în mașină alături de soțul ei, anunțându-și fanii că ea și soțul ei s-au cunoscut în urmă cu 10 ani.

Vlăduța Lupău și soțul ei, Adrian Rus, formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc.

Vlăduța Lupău și Adrian Rus, 10 ani de relație

“M-am nenorocit”, a zis soțul Vlăduței în glumă pe filmare. Adevărul este, însă, altul. Cei doi sunt complet îndrăgostiți, se susțin, se ajută și au format împreună familia pe care și-au dorit-o dintotdeauna.

Artista a povestit că ei doi s-au cunoscut în urmă cu 10 ani la un eveniment și a fost dragoste la prima vedere. Vlăduța se pregătește să devină în curând mamă pentru a doua oară.

Artista de muzică de petrecere a postat recent ultimele fotografii cu burtica de gravidă, după ce a ales să facă o ședință foto incendiară, în costum de baie, în piscină.

La aniversarea celor 10 ani de relație, Vlăduța a povestit că a primit și un cadou de la soțul ei. Se pare că acest cadou e mai util pentru bebelușul care urmează să se nască peste câteva zile.

Soțul ei i-a cumpărat un dispozitiv care prepare laptele praf pentru bebeluș. Vlăduța Lupău e însărcinată în luna a noua și urmează să nască luna aceasta.

Vlăduța Lupău și Adi Rus s-au căsătorit în anul 2019, iar, trei ani mai târziu, și-au strâns în brațe primul loc copil, pe Iair. Familia lor se va mări în curând și amândoi sunt copleșiți de emoție.

Iair abia așteaptă să fie frate mai mare, iar Vlăduța a povestit recent pe Insta Story că se înarmează cu răbdare pentru a gestiona eventualele gelozii care ar putea să apară între cei doi copii.

Într-un interviu pentru Revista Viva, Vlăduța Lupău a povestit cum i-a dat vestea soțului ei că vor mai avea un copil. În schimb, Iair, fiul lor, a avut o reacție tare adorabilă.

„Nu am apucat să pregătesc nimic special nici de data asta… pentru că fix el a fost cel care a mers să cumpere testul de sarcină. (râde) Surpriza a fost pentru amândoi când am văzut că rezultatul era pozitiv. Și o mare bucurie, desigur. Aici să știi că a fost specială reacția lui datorită faptului că este extrem de mic. Avea, practic, un an și două luni când i-am spus că mama are un bebe în burtică. Se uita, punea mâna și râdea… ceea ce îmi confirmă că a înțeles și mereu zicea <<mama bebe>>. Cumva, câtorva persoane mai apropiate din familie el le-a dat vestea”, a mărturisit artista pentru sursa citată.

Acum Vlăduța e nerăbdătoare să nască și să își strângă la piept bebelușul, primindu-l în sânul unei familii iubitoare.