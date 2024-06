Vlăduța Lupău, ședință foto incendiară în ultima lună de sarcină. Costumul de baie ales o creat o adevărată iluzie optică

Vlăduța Lupău este însărcinată pentru a doua oară. Cu puțin timp înainte să nască, artista a fost protagonista unei ședințe foto incendiare. Iată cum a pozat la piscină, cu burtica de gravidă la vedere!

Vlăduța Lupău și Adi Rus s-au căsătorit în anul 2019, iar, trei ani mai târziu, și-au strâns în brațe primul loc copil, pe Iair. Acum, cei doi se pregătesc să devină părinți pentru a doua oară. Aflată în luna a noua de sarcină, artista își acordă mai mult timp pentru relaxare. Aceasta a postat pe contul personal de Instagram câteva fotografii superbe, realizate în piscina casei sale.

Vlăduța Lupău, într-un costum de baie care a creat o adevărată iluzie optică

Vlăduța Lupău mai are foarte puțin timp până când își va ține în brațe și cel de-al doilea copil. Artista se pregătește pentru marea întâlnire care poate avea loc din clipă în clipă. Pentru a marca momentul special, soția lui Adi Rus a fost protagonista unei ședințe foto incendiare.

Îmbrăcată într-un costum de baie în nuanța pielii, dintr-o singură piesă și cu părul despletit, Vlăduța Lupău a făcut furori pe rețelele de socializare. Alături de pozele în care apare cu o burtică proeminentă, artista a scris și un mesaj emoționant.

„În pântecele meu, sub inima mea timp de nouă luni… în inima mea până mor. Probabil ultimele poze cu burtică din viața asta...”, a transmis Vlăduța Lupău în dreptul fotografiilor superbe.

Cum și-a anunțat Vlăduța Lupău soțul că este însărcinată

Într-un interviu pentru Revista Viva, Vlăduța Lupău a povestit cum i-a dat vestea soțului ei că vor mai avea un copil. În schimb, Iair, fiul lor, a avut o reacție tare adorabilă.

„Nu am apucat să pregătesc nimic special nici de data asta… pentru că fix el a fost cel care a mers să cumpere testul de sarcină. (râde) Surpriza a fost pentru amândoi când am văzut că rezultatul era pozitiv. Și o mare bucurie, desigur. Aici să știi că a fost specială reacția lui datorită faptului că este extrem de mic. Avea, practic, un an și două luni când i-am spus că mama are un bebe în burtică. Se uita, punea mâna și râdea… ceea ce îmi confirmă că a înțeles și mereu zicea <<mama bebe>>. Cumva, câtorva persoane mai apropiate din familie el le-a dat vestea”, a mărturisit artista pentru sursa citată.