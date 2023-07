Vulpița Veronica trece prin momente grele. A fost abandonată pe stradă și Protecția Copilului vrea să îi ia băiețelul nou-născut

Vulpița Veronica trece prin momente dificile de când ea și Viorel Stegaru s-au certat. Deși aceasta a adus pe lume un băiețel, de curând, lucrurile nu sunt perfecte în familia lor.

“Vă mai amintiți de Veronica (Vulpița)? Astăzi m-a sunat plângând, disperată și abandonată în maternitatea din orașul Huși. A născut. Este complet singură și nu are unde merge. Din ce am înțeles, trăiește o dramă. Oare acum nu o mai ajută nimeni? Nu mai este un subiect pentru presă? Dacă cineva dorește să o ajute, vă rog să mă contactați”, a scris ieri Sonia Trifan, potrivit vremeanouă.ro .

