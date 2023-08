Zanni își vinde casa abia cumparată și mobiată recent. De ce face acest lucru și ce își dorește să primească în schimb

Zanni și-a cumpărat o casă superbă, însă la scurt timp după această achiziție, cântărețul și-a dat seama că are nevoie de o schmibare. Iată ce mesaj a apărut pe contul său de socializare de curând!

Zanni le-a arătat tuturor în urmă cu mai mult timp cum arată casa visurilor lui, pe care, ulterior și-a construit-o. Acesta, însă, simte că nu se mai regăsește în locuință și și-ar dori un apartament. Astfel că, pe contul său de Instagram a apărut un anunț neașteptat.

Zanni își vinde casa! Ce își dorește la schimb, însă. Mesajul care a apărut pe contul lui de Instagram

Zanni a surprins pe toată lumea când a publicat un mesaj pe contul său de Instagram, unde a anunțat că este în căutarea unui apartament și că își vinde casa pe care a construit-o și a mobilat-o după gustul său.

Iată mesajul care a apărut pe Instagramul lui Zanni:

„Schimb casă verde full smart 5 camere, 3 băi, full mobilată premium, panouri fotovoltaice – cu apartament în București, sector 1-2-3”, a fost anunțul postat de Zannidache pe contul său de Instagram, potrivit playtech.ro.

Acesta spunea în urmă cu ceva timp faptul că locuința cumpărată este tot ce a visat vreodată.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Sunt la casa mea! Sunt prea fericit, s-a întâmplat totul atât de repede. Mi-era greu să cred că o să am apartamentul meu, darămite şi casă, şi maşină. Vă mulţumesc vouă pentru că l-aţi iubit pe Zanni, exact aşa cum este el, cu rele şi mai ales cu rele. Pot să zic că-s mulţumit, împlinit şi fericit. Să vedem cât va dura”, a scris el în trecut.

Citește și: De ce nu mai vorbește Zanni cu Alex Velea și ce s-a întâmplat între ei. Cei doi nu mai colaborează deloc: „M-a deranjat...”

Zanni, despre cearta cu Alex Velea. De ce nu-și mai vorbesc și nu mai colaborează deloc împreună

Iată că, deși păreau că au o prietenie foarte puternică, iar Zanni spunea despre Alex Velea și Antonia că sunt ca familia lui, lucrurile s-au deteriorat total între ei. Nu-și mai vorbesc și nu mai colaborează deloc împreună. Zanni a fost cel care a pus punct relației de prietenie dintre ei.

Discuțiile între ei ar fi pornit de la contracte și bani. Iată ce a declarat acesta:

Citește și: Zanni s-a mutat în noua casă. Cum arată la interior vila super dotată și ce sumă a scos din buzunar: „Merită?”

„Asta e o chestie contractuală, nu e un secret că sunt comisioane peste tot, dar asta e confidențial. Asta m-a deranjat, cumva. Că eu fiind mic și prost, chiar am crezut în ideea de iubire, familie. Și când am văzut că trebuie să semnăm și să respectăm un contract, am zis că n-ai cum să iubești și să ai familie, să iei un copil de suflet, dar să aibă și contract. Și la un moment dat îi zici „Contractul!'. Păi e ori asta, ori asta.

Nu există să faci familie și contract. I-am zis mereu că nu există așa ceva. Și de asta n-am mai crezut nici în asta, nici în asta (n.r. – nici în iubire, nici în contract), le-am eliminat pe amândouă și am vrut să rămân singur, cum oricum voiam să fiu, dar cumva am vrut să cred în povestea asta, în ideea asta, dar n-a fost să fie. Că e ori business, ori e iubire. N-are cum să fie amândouă niciodată.', a declarat Zanni, potrivit viva.ro.