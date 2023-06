De ce nu mai vorbește Zanni cu Alex Velea și ce s-a întâmplat între ei. Cei doi nu mai colaborează deloc: „M-a deranjat...”

Zanni a făcut o serie de declarații cu privire la relația dintre el și Alex Velea care s-a deteriorat complet de ceva vreme. Acesta susține că nu mai simțea prietenie între el și Alex Velea, ci au început să existe doar discuții cu privire la contractele pe care ei le aveau semnate.

Zanni, despre cearta cu Alex Velea. De ce nu-și mai vorbesc și nu mai colaborează deloc împreună

Iată că, deși păreau că au o prietenie foarte puternică, iar Zanni spunea despre Alex Velea și Antonia că sunt ca familia lui, lucrurile s-au deteriorat total între ei. Nu-și mai vorbesc și nu mai colaborează deloc împreună. Zanni a fost cel care a pus punct relației de prietenie dintre ei.

Discuțiile între ei ar fi pornit de la contracte și bani. Iată ce a declarat acesta:

„Asta e o chestie contractuală, nu e un secret că sunt comisioane peste tot, dar asta e confidențial. Asta m-a deranjat, cumva. Că eu fiind mic și prost, chiar am crezut în ideea de iubire, familie. Și când am văzut că trebuie să semnăm și să respectăm un contract, am zis că n-ai cum să iubești și să ai familie, să iei un copil de suflet, dar să aibă și contract. Și la un moment dat îi zici „Contractul!'. Păi e ori asta, ori asta.

Nu există să faci familie și contract. I-am zis mereu că nu există așa ceva. Și de asta n-am mai crezut nici în asta, nici în asta (n.r. – nici în iubire, nici în contract), le-am eliminat pe amândouă și am vrut să rămân singur, cum oricum voiam să fiu, dar cumva am vrut să cred în povestea asta, în ideea asta, dar n-a fost să fie. Că e ori business, ori e iubire. N-are cum să fie amândouă niciodată.', a declarat Zanni pentru cancan.ro.

Ce spune Zanni despre faptul că nu mai vorbește deloc cu Alex Velea

„Nu mai vorbesc cu Alex de ceva timp, nu mai colaborăm, n-am mai fost pe aceeași lungime de undă, dar în continuare suntem bine, am lăsat loc de bună ziua și eu, și el, am avut o relație destul de bună, cu certuri, ca toată lumea, dar nimic grav, și nu mai colaborăm doar pentru că nu suntem pe aceeași lungime de undă, nu pentru că nu ne-am înțeles la ceva.', a mai declarat Zanni despre Alex Velea.

Zanni a trăit fără părinți și a crescut în șase orfelinate

„Am stat într-un centru de copii până la șase ani, un centru în care făceam foamea și eram dresați doar cu bătaia. Cât am stat acolo nu am știut ce este timpul, spațiul, copilăria, nici măcar măcar diferența dintre fete și băieți.

Îmi aduc aminte perfect că la un moment dat, de câteva ori pe lună au înceut îngrijitoarele să ne scoată în curte și să ne alinieze. Tot ce știam era că după fiecare aliniere în curte, unul dintre noi dispărea...

Știam că dispare spre ceva mai bun și mai știam că nu vreau să rămân singur la cămin. Se făceau adopții, pentru că urma să se închidă orfelinatul (...). Nu realizam că viața poate să fie mai bună, că foamea poate să treacă (...).

Noaptea făceam pe mine ca să îmi fie cald, iar dimineața îmi rupeau picioarele, de pedeapsă. Într-o zi am fost adoptat de o organizație de copii, unde eram în case cu mame, angajate să aibă rolul de mamă pentru un număr de copii. Aici am cunoscut și alte sentimente și emoții trăite la orfelinat”, a povestit Zanni la Antena 1.

