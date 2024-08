Finala Splash! Vedete la apă sezon 6. Ahmad Daas, fosta ispită de la Insula Iubirii, gest emoționant înainte de săritură

Ahmad Daas a făcut o săritură demnă de finala Splash! Vedete la apă sezonul 6. Iată cum s-a descurcat!

Ahmad Daas de la Insula Iubirii a avut parte de o săritură foarte bine executată la Splash! Vedete la apă în finala sezonului 6.

Ce gest a făcut Ahmad Daas de la Insula Iubirii în finala de la Splash! Vedete la apă după ce a sărit. Cui i-a oferit flori

Ahmad a simțit să-i ofere un buchet de flori antrenoarei sale care i-a fost alături la antrenamente.

„Am depășit o frică din viața mea. Pentru mine e o realizare. Sunt mult mai puternic decât înălțimea asta”, spune Ahmad Daas, la antrenamentele de la Splash! Vedete la apă.

„Trebuie să merg să sar, să scap de emoții. Românii mei, arabii mei. Ea a zis tu ești numărul unu și asta i-am promis ei”, spune Ahmad Daas.

„Sincer s-a legat o relație de prietenie super. Când am primit telefonul am zis ok, vin să-l susțin. De data asta am emoții. Sar pentru Ahmad Daas, ca să fie numărul 1”, spune Hamude de la Insula Iubirii.

„Vreau să dau florile astea doamnei Claudia, merită florile astea. Te iubesc și îți mulțumesc frumos!”, spune Ahmad Daas oferindu-i florile antrenoarei.

Ce au spus jurații:

„Mi-au mai trecut emoțiile, tot mai am dar e ok. Am repetat și în zilele în care nu muncea și de aceea îi mulțumesc foarte mult. Eu am venit la Splash! să-mi depășesc limitele”, spune Ahmad Daas înainte să sară pentru note.

„Îmi place mult când aveți încredere în antrenori. Dacă facem comparație cu ce am văzut în această seară. Te compar cu cei doi Dima. Tu ai fost singur, pot să-ți dau nota aceasta”, spune Nea Marin după ce i-a oferit nota 10.

„Mie mi s-a părut mai greu că băieții au făcut săritura în tandem. E greu”, spune Iulia Albu oferind nota secretă.

„Bravo, Ahmad, o săritură dificilă. Îmi place această finală, numai sărituri bune, dificile. Sărituri demne de finală. Cum se vede la voi, în afara de curaj, îți trebuie și nebunie. Mi-a plăcut”, spune Clara oferind nota 7,5.

„Din păcate, nu am ce să fac. Am doar nota 10”, spune Cosmin Natanticu.

