Finala Splash! Vedete la apă sezon 6. Iulia Clisu a făcut un dans care i-a lăsat pe toți cu gura căscată. Cât de bine a sărit

Iulia Clisu a sărit de la 7 metri și a uimit pe toată lumea. Aceasta a arătat de vis într-un costum de baie alb care i-a pus în evidență formele voluptoase. Iată ce au spus jurații emisiunii.

„Cred că am ajuns în finală că am luat-o în serios. Am tratat-o ca pe ceva sportiv”, spune Iulia Clisu înainte să sară.

Iulia Clisu a urcat la 7 metri și a sărit drept. Iată ce au spus jurații după ce ea a sărit.

„Mi-a venit pur și simplu ideea, a fost pe moment. Eu știu că nu a fost perfect”, spune Iulia Clisu după ce a sărit.

Iulia Albu a avut numai cuvinte de laudă de spus despre ceea ce a făcut concurenta în finala Splash! Vedete la apă, în ediția din 30 august 2024.

„Ai fost atât de grațioasă, fără frică. Pe mine m-ai fascinat”, spune Iulia Albu care a oferit nota secretă.

„Eu mă așteptat să faci o altfel de săritură, nu m-ai impresionat, dar prin comparație, mai mult de atât nu se putea”, spune Nea Marin care a oferit nota 9.

„Iulia te felicit, dar pentru această seară de finală, în comparație cu săriturile de până acum, aici ești”, spune Clara care a oferit nota 5.

Cosmin Natanticu a avut câteva sfaturi să-i dea Iuliei:

„Ai o nebunie de care trebuie să te folosești. Ești șmecheră tare, nu e despre Splash! e despre tine!”, spune Cosmin Natanticu care a oferit nota 9,5.

