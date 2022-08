Cele mai bune note le-au avut Maria Speranța și Cucu de la Noaptea Târziu, astfel că s-au calificat în finala săptămânii, difuzată în seara aceasta la Antena 1. Începând cu ora 20:00, telespectatorii pot vedea săriturile celor șapte finaliști și, totodată, să afle cine va câștiga premiul cel mare, în valoare de 10.000 de lei.

Maria Speranța și Cucu de la Noaptea Târziu, calificați în finala săptămânii Splash! Vedete la Apă.

Adriana Trandafir, Maria Speranţa, Eliza Natanticu, Francesco Paglieri, Emi și Cucu de la Noaptea Târziu au acceptat invitația celui mai răcoritor show al verii și și-au făcut amintiri de neuitat. Deși are fobie de înălțime, fiul Patriziei Paglieri a sărit la antrenamente de pe platformele 3, 5 și 7, însă, în seara competiției, el s-a oprit pe prima, de unde a făcut un salt apreciat de Clara Gherase, chiar dacă tehnica nu a fost una reușită: „E o cădere grea, dar te felicit că ai încercat ceva nou (…). E prima dată când vedem așa ceva sezonul acesta!“.

Adriana Trandafir a învățat să înoate și a avut curajul să urce pe platforma aflată la 5 metri înălțime, de unde a făcut o săritură foarte bună, spre-nainte. Iulia Albu a subliniat: „Doamna Trandafir, o doamnă iubită de o țară întreagă! O doamnă superbă și curajoasă, care în seara asta, ne-a mai dat o lecție“. Actriță a dezvăluit că va lua cursuri de înot de la Bogdan Ioniță, antrenorul care a ajutat-o să își depășească limitele pe platourile de filmare ale emisiunii „Splash! Vedete la apă“.

Maria Speranța s-a oprit pe aceeași platformă ca mama ei, însă, saltul l-a făcut cu spatele și a primit cele mai mari note de la jurați. Cu multă emoție în glas, Adriana Trandafir i-a mărturisit: „De data asta nu am mai închis ochii, mi-am deschis și sufletul și ți-am trimis energii bune“. Și Iulia Albu a avut cuvinte de laudă la adresa ei: „Oamenii nu știu, dar este foarte greu să crești lângă o personalitate atât de mare și este foarte greu să nu te pierzi în umbra ei. Ceea ce au făcut părinții tăi, au făcut foarte bine, Maria Speranța. Ești o fată superbă! Ești o fată puternică, care poate obține absolut orice dorește în viața asta. Și mă bucur că te-am cunoscut acum, la început, să știi!“.

Horațiu Cuc, aka Cucu de la Noaptea Târziu, a dezvăluit că nu are nicio frică în legătură cu săriturile și apa, iar pentru seara concursului a pregătit o săritură grea de la 5 metri înălțime. Cătălin Cozma s-a declarat mulțumit de evoluția lui și l-a felicitat. La fel a făcut și Clara Gherase: „Este o premieră în acest sezon, bravo! Nu ți-a ieșit foarte bine, însă văd mult potențial în tine, poți mai mult!“.

Eliza Natanticu sau Lizzy, așa cum îi spun apropiații, se teme de înălțime și a venit ca să își depășească limitele. Ea a mai avut un motiv: „«Splash» cred că, pentru mine, reprezintă un amalgam de emoții.! Deci, în primul rând, eu am venit să îl văd pe soțul meu. Și am zis că, aici, ajunsă și eu, în calitate de concurentă, putem să petrecem mai mult timp împreună“. Juratul a făcut și el o dezvăluire: „Urmează să-i fim nași – eu cu Lizzy să le fim nași lui Emi (n.r.: de la Noaptea Târziu) și Mădălinei. Nu ne-am ales noi, ci soțiile… se vede că noi suntem conduși de doamne acasă și nu avem încotro“, a glumit Cosmin.

Ultimul care a fost punctat de către jurați a fost Emi, pe numele din buletin Emanuel Popescu. Cu toate că a primit multe încurajări, artistul a decis să facă un salt simplu de pe platforma aflată la 5 metri înălțime, iar după ce a ieșit din apă a povestit despre experiența care l-a marcat pe viață și care are legătură cu apa: „Un prieten de familie a sărit la ștrand, când era bazinul jumătate golit și nimeni nu știa, de la cea mai mare platformă, echer și a dat cu capul jos, în ciment!”.

După aflarea notei secrete, cei care au sărit a doua oară în concurs au fost: Adriana Trandafir, Maria Speranța și Cucu de la Noaptea Târziu. La final, cei din urmă au fost cei care s-au calificat în următoarea etapă a celui mai îndrăzneț show al verii. Fiica actriței s-a clasat pe locul I și a câștigat 3.500 de lei, iar colegul de trupă al lui Emi și al lui Cuza a obținut locul II, dar și un cec de 1.500 de lei.

Doinița Oancea, Natalia Mateuț, Maria Speranța, Cătălin Cazacu, Costin Gheorghe, Cucu de la Noaptea Târziu și Florin Pastramă sunt cei care și-au pregătit intens săriturile pentru finala săptămânii. De pe ce platforme au ales să își execute salturile și cât de complexe sunt, telespectatorii pot afla urmărind în seara aceasta gala specială „Splash! Vedete la apă“, de la 20:00, la Antena 1.

În fiecare săptămână, vor exista ediţii de calificări, în urma cărora primii doi concurenţi cu cel mai mare punctaj vor ajunge direct în finala difuzată duminica, de la 20:00, la Antena 1, unde vor lupta pentru premiul săptămânal pus în joc: 10.000 de lei.

Iulia Albu, Clara Gherase, Nea Mărin şi Cosmin Natanticu vor urmări săriturile și vor nota pe lângă tehnică și curaj, și evoluția participanților din prima zi de antrenament și până în clipa salturilor efectuate în cadrul concursului. Lor le vor fi alături şi prezentatorii show-ului, Monica Bîrlădeanu, Ramona Olaru şi Răzvan Fodor, care le vor oferi ultima doză de încurajare înainte de săriturile de pe platformele de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale Bazinului Olimpic de înot de la Bacău.

La fel ca în sezoanele trecute, Claudia Tiu, Cătălin Cozma și Bogdan Ioniță sunt cei trei antrenori de la „Splash! Vedete la apă“ care îi vor ajuta pe concurenți să își perfecționeze salturile, dar și să își învingă fricile.