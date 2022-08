Splash! Vedete la apă, episodul 12 din 31 august 2022. Paula Chirilă, emoționată de mesajul fiicei sale. De unde a reușit să sară

După ce la antrenamente a întreținut atmosfera și a fost „demotivatoarea” de serviciu, în emisiune, Paulei Chirilă i-a mai pierdut zâmbetul. Concurenta de la Splash! Vedete la apă s-a emoționat foarte tare după ce a primit un mesaj din partea fiicei ei și le-a dat tuturor emoții înainte de săritură.

Splash! Vedete la apă, episodul 12 din 31 august 2022. Paula Chirilă, „săritura cu surprize” de pe platformă. Ce mesaj i-a transmis fiica ei

Paula Chirilă nu se află la prima apariție în cadrul show-ului Splash! Vedete la apă. Ea a mai concurat o dată și s-a accidentat, însă din fericire, nu a fost nimic grav. Cu toate acestea, plină de curaj și pentru că vrea să își impresioneze fiica, actrița și-a luat inima în dinți și a venit din nou.

După ce inițial a urcat până la 3 metri, ajunsă acolo i s-a părut că este prea jos și a hotărât să urce la 7 metri, spre surprinderea tuturor.

„La ce etaj suntem? La 7? E slăbuț, ma! Hai la 10!”, a spus Paula.

„E alt aer! Aici e aer de campion. Am vrut să văd cum e. Că am mai trecut o dată pe aici și a fost foarte rău. Am vrut să văd dacă mai am curajul de acum câțiva ani, dar s-a mai dus”, a adăugat aceasta.

După ce le-a dat emoții tuturor, inclusiv antrenoarei sale, concurenta a coborât la 3 metri, unde, înainte de a sări a primit un mesaj chiar de la fiica ei.

„Bună, mama! Îți urez multă baftă la săritură. Chiar dacă îți este frică, tu poți să faci orice, așa că sari. Baftă”, a fost mesajul pe care fiica Paulei Chirila i l-a transmis mamei sale.

Și Maria Buză și Romică Țociu i-au mai trimis mesaje de susținere.

Ce trebuie să știi despre Splash! Vedete la apă, sezonul 5

Cel de-al cincilea sezon „Splash! Vedete la apă“ aduce cu el mai multe surprize. În fiecare săptămână, vor exista ediţii de calificări, în urma cărora primii doi concurenţi cu cel mai mare punctaj vor ajunge direct în finala difuzată duminica, de la 20:00, la Antena 1, unde vor lupta pentru premiul săptămânal pus în joc: 10.000 de lei.

Iulia Albu, Clara Gherase, Nea Mărin şi Cosmin Natanticu vor urmări salturile și vor nota pe lângă tehnică și curaj, și evoluția participanților din prima zi de antrenament și până în clipa săriturilor efectuate în cadrul concursului. Lor le vor fi alături şi prezentatorii show-ului, Monica Bîrlădeanu, Ramona Olaru şi Răzvan Fodor, care le vor oferi ultima doză de curaj înainte de salturile de pe platformele de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale bazinului olimpic de la Bacău. În noul sezon va fi prezent și cuplul comic format din Paula Chirilă şi Romică Ţociu – cei doi se vor asigura că atât cei prezenți pe platourile de filmare, cât și telespectatorii își vor lua doza necesară de zâmbete/serotonină.

„Splash! Vedete la apă“ se vede joi și vineri de la 20:30 și sâmbătă și duminică de la 20:00 pe Antena 1 și AntenaPlay.