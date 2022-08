Splash! Vedete la apă, episodul 12 din 31 august 2022. Situație fără precedent. Cristi Iacob și-a cedat locul

După săriturile din această seară, a venit momentul în care concurenții, dar și telespectatorii să afle cine sunt cei care au primit cele mai mari punctaje din această seară, dar și cine pleacă acasă.

Monica Bârlădeanu și Ramona Olaru i-au numit pe rând, însă nimeni nu se aștepta la ce a urmat. Cristi Iacob, care și-a câștigat șansa de a mai sări o dată în această seară și de a merge în Finala săptămânii a luat o hotărâre neașteptată.

Splash! Vedete la apă, episodul 12 din 31 august 2022. Cristi Iacob i-a cedat locul Melinei. Cum a reacționat concurenta

După aflarea notelor secrete și calcularea punctajului general, Monica Bârlădeanu a rostit numele celor clasați pe primele locuri, dar și ale celor din coada clasamentului

Cu nota secretă 10, Cristi Iacob a fost al doilea cel mai bun concurent din această seară și a primit șansa la o nouă săritură pentru a se califica în finala săptămânii.

„Nu vă grăbiți pentru că am o surpriză pentru voi”, a spus el. „Pentru că am fost notat cu o politețe desăvâșită și am fost întâmpinat cu atâta dragoste și iubire, eu nu sunt în forma tocmai cea mai bună și voi ceda locul meu cui voi crede eu de cuviință. Mi se permite așa ceva?”, a spus concurentul de la Splash! Vedete la apă spre uimirea tuturor.

„Unii sunt mai competitivi decât mine și atunci merită. Eu sunt mai bucuros să vă văd decât să fiu mai mult sau mai puțin lamentabil. Vă mulțumesc”, a mai adăugat el, după ce jurații au fost de acord cu propunerea lui.

Astfel, Cristi Iacob i-a cedat locul Melinei, tânăra artistă care se clasase pe locul 4 după notele juraților.

„Mulțumesc frumos Cristi că mi-ai dat această șansă. Mă bucur că mi-a dat încrederea Cătălina să mai fac o săritură. Este o provocare pentru mine”, a spus și aceasta foarte bucuroasă.

Astfel, în cele ce urmează, ocupanții primelor 3 locuri Dima Trofim, Melina și Zanni vor sări, din nou, pentru șansa de a se califica în Finala Săptămânii.

Ce trebuie să știi despre Splash! Vedete la apă, sezonul 5

Cel de-al cincilea sezon „Splash! Vedete la apă“ aduce cu el mai multe surprize. În fiecare săptămână, vor exista ediţii de calificări, în urma cărora primii doi concurenţi cu cel mai mare punctaj vor ajunge direct în finala difuzată duminica, de la 20:00, la Antena 1, unde vor lupta pentru premiul săptămânal pus în joc: 10.000 de lei.

Iulia Albu, Clara Gherase, Nea Mărin şi Cosmin Natanticu vor urmări salturile și vor nota pe lângă tehnică și curaj, și evoluția participanților din prima zi de antrenament și până în clipa săriturilor efectuate în cadrul concursului. Lor le vor fi alături şi prezentatorii show-ului, Monica Bîrlădeanu, Ramona Olaru şi Răzvan Fodor, care le vor oferi ultima doză de curaj înainte de salturile de pe platformele de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale bazinului olimpic de la Bacău. În noul sezon va fi prezent și cuplul comic format din Paula Chirilă şi Romică Ţociu – cei doi se vor asigura că atât cei prezenți pe platourile de filmare, cât și telespectatorii își vor lua doza necesară de zâmbete/serotonină.

„Splash! Vedete la apă“ se vede joi și vineri de la 20:30 și sâmbătă și duminică de la 20:00 pe Antena 1 și AntenaPlay.