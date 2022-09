Splash! Vedete la apă, episodul 13 din 2 septembrie 2022. Ștefania Costache „Lolrelai”, apariție de senzație. A refuzat să sară

Ștefania Costache, cunoscută publicului larg și drept Lolrelai de la iUmor, a acceptat povocarea Splash! Vedete la apă pentru a demonstra tuturor că este la fel de curajoasă pe cât este de amuzată. Cu toate acestea, lucrurile nu au mers conform planului i-ar săriturile i-au cam dat bătăi de cap concurentei.

„Habar n-am de ce am venit la Splash! Vedete la apă. Eu întotdeauna când primesc un telefon, răspund cu „Da” și nu întotdeauna e cea mai bună alegere”, a mărturisit concurenta.

La antrenamente, așa cum a spus chiar ea, s-a bazat pe sânii ei, însă în cea de-a doua zi nu a mai reușit să sară.

„Am sărit de la 3 metri, de mai multe ori, după care a doua zi s-a întâmplat să am ghinionul, ca femeie fiind, să fie ziua aia a lunii în care o altă femeie crizată intră în mine”, a mărturisit ea.

Cu ochii în lacrimi, ea a adezvăluit că a plâns la Splash! Vedete la apă mai mult decât a plâns în ultimii doi ani și că nu îi vine să creadă că nu își poate depăși limitele.

„Nu am fost în viața mea cea mai slabă la ceva și practic, plâng pentru că nu reușesc să depășesc o chestie pe care nu o înțeleg”, a mai spus Lolrelai.

„Fată, îți jur! Fac atac de panică, dar nu înțeleg de ce”, a mai spus la antrenamente, moment după care nu a mai reușit să sară.

Ștefania Costache, Lolrelai de la iUmor, a avut o apariție de zile mari în platoul emisiunii, în ciuda faptului că părăsit-o curajul în drum spre patforma.

Îmbrăcată într-un costum de baie alb, cu un decolteu adânc, ce i-a pus în valoare bustul generos, ea a venit hotărâtă să demonstreze cât de mult își dorește să își învingă frica.

Cu toate acesta, ajunsă la platforma de 3 metri unde o aștepta Ramona Olaru, Lolrelai a spus că nu va sări.

„Am urcat doar că voiam sa îți spun că nu voiam sa te pun să cobori cu tocurile”, i-a spus aceasta prezentatoarei. Nu aș putea să-ți spun cu exactitate de ce nu sar, pentru că am sărit în prima zi, după nu am mai avut capacitatea de a face treaba asta. Cred că este frică. Am o reacție fizică”, a mai spus Ștefania.

În ciuda încurajărilor venite din partea colegilor și a juraților, Lolrelai a refuzat să sară de pe platformă și a mers la trambulina de la marginea bazinului.

„Aș vrea să iei acest bilețel, să îl citeși doar tu cu tine, acolo lângă Răzvan, dar fără ca el să vadă ce scrie. După aceea, vreau să îți iei cinci secunde, după care tu vei hotărî ce urmează să faci”, i-a spus Iulia Albu care i-a înmânat un bilețel ce a emoționat-o până la lacrimi pe Ștefania Costache.

Deși nu știm ce scria pe foița de hârtie, au fost fix cuvintele de care aceastra a avut nevoie pentru a sări de la 3 metri.

