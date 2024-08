Splash! Vedete la apă sezon 6, 23 august 2024. Iulia Clisu, o săritură curajoasă. Costumul ei de baie a atras toate privirile

În ediția 8 din sezonul 6 de Splash! Vedete la apă, fosta concurentă iUmor Iulia Clisu era pregătită să impresioneze juriul, dar și pe colegii săi.

Iulia este o prezență senzuală și mereu a atras toate privirile cu frumusețea ei. Concurenta iUmor are un trup de invidiat.

Iulia Clisu a uimit pe toată lumea cu curajul ei

La antrenamente, Iulia a declarat că nu are nicio temere și e gata să se distreze.

“Nu am frică de apă, nu am frică de înălțimi, nu am frică de acest show! A venit gimnasta!”, a spus Iulia.

În viața de zi cu zi, Iulia e agent imobiliar și e și asistentă TV la emisiuni. Ea a povestit că îi place adrenalina.

“Chiar mă văd câștigătoare în această competiție pentru că până la urmă eu am făcut sport de performanță, am fost dansatoare de performanță cu rezultate foarte bune, așa că n-a venit rățușca în apă, a venit sirena”, a mai zis Iulia.

Faptul că e o fire încrezătoare o ajută pe Iulia să fie dezinvoltă și să se bucure de adrenalin ape care această competiție i-o oferă.

Inițial a crezut că va sari de la 10 metri, dar i-a fost frică și a înțeles că trebuie să intre corect în apă. După ce și-a înfrânt teama, Iulia a sărit încontinuu.

Iulia Clisu a urcat până la 1 metru și a vorbit cu Ramona, care i-a arătat că are susținători. Sora Iuliei și prietena ei i-au transmis încurajări.

Concurenta a urcat până la 7 metri și a sărit rapid de-acolo, fără să stea pe gânduri și i-a uimit pe toți.

Jurații au apreciat curajul și săritura Iuliei și i-au oferit note pe măsură. La final, punctajul ei a fost de 25 , fără nota secretă a Iuliei Albu.

Despre noul sezon al emisiunii „Splash! Vedete la apă!”, disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Răzvan Fodor, Ramona Olaru și Anamaria Ionescu sunt cele trei gazde ale celui mai curajos show al verii, pregătite să prezinte atmosfera din cadrul emisiunii cu peste 60 de vedete, care au acceptat provocarea de a-și depăși limitele și de a-și înfrunta fricile, în vreme ce Iulia Albu, Clara Gherase, Nea Marin şi Cosmin Natanticu sunt cei care, de la masa juriului, vor nota prestațiile, dar și evoluția participanților, din prima zi de antrenament și până în momentul săriturilor.

„Sunt în postura de jurat în cadrul acestui show pentru a treia oară și încă nu îmi vine să cred cât de repede trece timpul. De data aceasta, filmăm la Complexul Sportiv de Natație Otopeni și cred că va fi cel mai tare sezon de până acum. Eu, fiind un perfecționist convins, mi-aș dori ca fiecare dintre cei care participă să-și depășească limitele și să sară de la cea mai mare înălțime”, a declarat Nea Marin, continuând, în spirit de glumă: ,,Printre participanți, se numără mulți <<prieteni>> de-ai mei, pe care abia aștept să-i arunc în apă!”.

Cosmin Natanticu, pentru a doua oară în postura de jurat în cadrul emisiunii, a mărturisit: „Pentru mine, este o bucurie să mă aflu, din nou, în postura de a nota curajul participanților, alături de ceilalți colegi ai mei. Recunosc că mi-ar plăcea să văd cât mai mulți oameni dispuși să-și testeze limitele și să ajungă să sară de la 10 metri, fără să nu uite, însă, că nu este doar un concurs de sărituri, ci, mai degrabă, o oportunitate de a se distra și de a-și învinge fricile.”

Nouă ediții, fiecare cu o tematică diferită și o finală ce va stabili câștigătorul Splash! Vedete la apă, vor putea fi urmărite, în această vară, începând din 29 iunie, în fiecare sâmbătă și duminică, de la 20.00, la Antena 1, într-un show al curajului și al distracției, în cadrul căruia zeci de personalități își vor demonstra rezistența fizică, își vor confrunta temerile și își vor testa încrederea în propriile forțe.

Curajoșii care au spus <Da> provocării Splash! Vedete la apă se vor antrena, alături de instructorii lor, în cadrul Complexului Sportiv de Natație Otopeni, care se va transforma în cel mai mare platou de televiziune din România, ca dimensiune și, în fiecare săptămână, vor face salturi spectaculoase de pe platformele de 3, 5, 7 şi 10 metri.

