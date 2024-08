Splash! Vedete la apă sezon 6, 9 august 2024. Momente de panică după „săritura specială” a lui Florin Ristei. Ce a urmat în bazin

Florin Ristei de la Neatza a urcat pe platforma de cinci metri și a decis să facă o „săritură specială”. Au urmat, însă, momente de panică în platou, în momentul în care artistul nu mai ieșea din bazin. Iată personajul neașteptat care a sărit în ”ajutorul” său!

Florin Ristei a decis ca, în acest sezon, să sară de la cinci metri, după ce, acum zece ani, a sărit de la zece metri. Cu toate acestea, artistul a promis un „salt special”. Iată ce a urmat în platoul Splash! Vedete la apă!

Splash! Vedete la apă sezon 6, 9 august 2024. Momente de panică după săritura lui Florin Ristei de la cinci metri: „Nu mai iese!”

După mai multe mesaje de susținere de la familie și prieteni, printre care și de la Speak și Diana Munteanu, Florin Ristei a decis să execute un salt cu spatele de la platforma de cinci metri. Cu toate că săritura a fost lansată excelent, pe final s-a dezechilibrat.

Însă, momentul care a adus panică în platoul Splash! a fost acela când artistul nu mai ieșea din bazin. Atât jurații, cât și colegii de la Neatza se uitau nedumeriți către apă, însă Florin Ristei se lăsa așteptat.

„Ce facă, mă? Unde e? Nu mai iese. Nu are cum!”, se auzea de pe margine.

Însă, așa cum era de așteptat, Florin Ristei și-a păcălit colegii, iar, când a ieșit la suprafață, i s-a alăturat nimeni altul decât Dani Oțil.

„A veni șeful lor!”, a strigat Cosmin Natanticu, când l-a văzut pe prezentatorul de la Neatza.

„Vreau să anunț două lucruri! Unu: nu pot să stau mult, fiul meu abia a adormit, eu stau aproape de aici. Natanticu, am un vin la rece! Doi: am venit să îi susțin pe colegii mei, dar, de fapt, am venit să îl încurc pe Ristei, pentru că legenda spune că și la emisiunea asta va câștiga tot Florin Ristei”, a spus Dani Oțil.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

