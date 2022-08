Splash! Vedete la apă episodul 2 din 12 august 2022. Maria Constantin a sărit cu ochii în lacrimi

Episodul 2 al show-ului Splash! Vedete la apă, din dată de 12 august 2022. Maria Constantina are frică de înălțime, dar a acceptat provocarea de a sărit de la platforma de 3 metri: "Pentru iubitul meu am sarit si pentru Nea Marin...Imi este teamă de adâncime. Dacă nu simt ceva sub picioare, imi este teamă de înălțime, nu mai spun!

Vineri, 12.08.2022, 16:31