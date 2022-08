Splash! Vedete la apă episodul 5 din 18 august 2022. Costin Gheorghe a sărit pe spate de la 5 metri

Episodul 5 al show-ului Splash! Vedete la apă, din data de 18 august 2022. Costin Gheorghe a acceptat provocarea de a sări de pe platforma de cinci metri. „Mă numesc Costin Gheorghe, sunt fost fotbalist de performanță. Mulți mă știu de fratele Elenei Gheorghe, mă mândresc cu asta. Eu am o stare de agitație. Am foarte mari emoții, am ales o piesă de-a surorii mele”, spune Costin Gheorghe.

Miercuri, 17.08.2022, 10:31