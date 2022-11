Stand-Up Revolution sezonul 2, 25 noiembrie 2022. Alex Dobrotă, show în calitate de invitat. Glumele care au stârnit hohote de râs

”Hei, hei, tu ești câștigătorul meu. Tu ești câștigătorul meu”, i-a zis Dan Badea imediat ce l-a văzut pe Alex Dobrescu, cel cu care a ”atacat” finala sezonului 1 Stand-Up Revolution.

”Știu, știu. Și tu al meu, Dan. Îți mulțumesc. Mă bucur să fiu, din nou, aici. Îmi place cum ați redecorat, pare puțin cam modern pentru Dan Badea, sincer. O să trecem la glume”, a zis fostul concurent.

Alex Dobrotă, număr de stand-up comedy pe scena Stand-Up Revolution sezonul 2, episodul 9, din 25 noiembrie 2022

Imediat, Alex Dobrescu și-a început numărul de stand-up comedy: „Mă plimbam într-o zi, cu prietena mea, pe la Victoriei. Pentru că da, acum am o prietenă cu care pot să mă plimb și ziua. Eu înainte mă plimbam doar noaptea, până la o gură deschisă de canalizare și înapoi la mine acasă. Ca să-și mai ia ele câte ceva, de acasă, gen. Acum cu fata asta pot să mă plimb și ziua, nu are excremente de câine în păr, e ok. Mă rog, a avut o dată, dar eram în Vamă și na, am trecut peste.

Dar ne plimbam pe la Victoriei și la un moment dat văd că mă sună un fost coleg de muncă. Un om cu care nu am mai vorbit de câțiva ani buni. Primul gând a fost: nu răspund, sigur mă invită la nuntă. Fata asta o fi ea ok, de ieșit cu ea pe stradă ziua, dar nu e ok de mers cu ea la nunți. Până la urmă am zis să nu fiu un om rău, am zis să răspund. Am zis că, până la urmă, pot să refuz invitația la nuntă. Omul ăsta nu mi-a zis ”salut”, nu mi-a zis ”ce faci”. Tot ce mi-a zis la telefon a fost ”ce-ți mai place să te plimbi pe la Victoriei”.

Însă comediantul a avut povești amuzante și de la actualul loc de muncă, acolo unde ”se întâmplă chestii mult mai interesante, sincer să fiu, la corporație. Pe vremea când mergeam la birou, înainte de pandemie, aveam biroul fix lângă al managerului. Aveam un coleg, Ionuț, care întârzia în fiecare zi. Întârzia atât de mult, încât la un moment dat rămăsese omul fără scuze. Îl mințise în toate felurile posibile, de nu mai avea ce să mintă și începuse să-i povestească managerului filme, ca și cum i se întâmplau lui”.

Jurații au apreciat spectacolul făcut de Alex Dobrotă: ”A venit Dobrotă și a fost o plăcere pentru că Dobrotă e un om foarte priceput, foarte amuzant. Are o minte care îi merge altfel”.

Dan Badea: ”Mi se pare foarte tare găselnița asta și naturală, să vină un elev, cumva să-ți readuci aminte care era nivelul. Mi-a dat o linie foarte bună, ca să văd ce am avut în Finală anul trecut. Cam așa ar trebui să fie, să vedem ce alegem din aceste dueluri, măcar să ajungem la acest nivel, dacă nu să-l depășim”.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 2 din Stand-Up Revolution

Cel de-al doilea sezon Stand-Up Revolution de la Antena 1 vine cu o mulţime de surprize, inclusiv la masa juriului.

După ce Maria Popovici li s-a alăturat lui Teo, Vio, Costel şi Dan Badea în jurizarea momentelor de stand-up, în acest sezon, jurații vor intra la votul publicului și, la final, cel care va obține cel mai mic punctaj, va părăsi masa juriului.

Urmărește sezonul 2 din Stand-Up Revolution integral pe AntenaPlay.

