În marea finală, Mirel Popinciuc, Johny Romano, Teodora Nedelcu, Sorin Șetreanu, Dan Birtaș, George Dumitru, Florin Gheorghe, Ioana State, Mădălin Cîrje, Mario Nistor și George Mesaroș sunt finaliștii care au dat totul pe scena de la Stand-Up Revolution sezonul 2, în data de 30 decembrie 2022.

Finala Stand-Up Revolution sezonul 2, 30 decembrie 2022. Ce numere de umor au avut cei 11 finaliști

Jurații Teo, Vio, Costel, Maria Popovici și Dan Badea s-au lăsat impresionați de evoluția concurenților din acest sezon, dar mai ales de prestația lor din finală.

Marele câștigător al singurei emisiuni televizate de stand-up din România, care a obținut premiul în valoare de 20.000 de euro, s-a aflat după votarea din partea celor de acasă. Fanii au trimis SMS la 1313 cu numele favoritului.

În timp ce Maria Popovici și Costel au câte un singur finalist, pe Mirel Popinciuc, respectiv Johny Romano, ceilalți jurați au mai mulți concurenți cu care intră în finală.

Teodora Nedelcu și Sorin Șetreanu sunt în echipa lui Teo.

Vio are trei concurenți care au ajuns în ultima etapă a show-ului de stand-up: Dan Birtaș, George Dumitru și Florin Gheorghe.

Ioana State, Mădălin Cîrje, Mario Nistor și George Mesaroș sunt cei patru finaliști din partea lui Dan Badea.

Finala Stand-Up Revolution sezonul 2. Echipa Mariei Popovici

Mirel Popinciuc

Concurentul salvat de Maria Popovici în etapa de semifinală, unde a pierdut în fața lui Mădălin Cîrje, a avut un număr de excepție în finala Stand-Up Revolution, fiind pregătit temeinic, înainte, de mentorul său, care crede că a făcut cea mai bună alegere.

„Mamaia mea avea o vorbă, când două florărese se bat, al treilea ești tu și le furi florile. Bine, nu era neapărat o vorbă din popor, cât niște instrucțiuni concrete pentru mine. (...) Eu la opt ani, am învățat ce înseamnă presiunea. Voi știți câtă presiune e pe un copil care trebuie să fure crizantemele fără să știe neapărat care sunt crizantemele?”.

„Te maturizezi frumos, asta îmi place. Stilul tău de a face stand-up a prins personalitate”, a precizat Costel.

„Mă bucur că faci parte din echipa mea de un singur om. Tu ești echipa mea și ești extraordinar de bun”, a exclamat Maria Popovici.

Finala Stand-Up Revolution sezonul 2. Echipa lui Teo

Teodora Nedelcu

Teodora Nedelcu face parte din echipa lui Teo, iar mentorul său spune că a fost foarte constantă în tot concursul, dar în audiții a avut un număr memorabil.

„Mi se pare oribil unde s-a ajuns cu jignitul și cât de ușor am ajuns să jignim oamenii. Săptămâna trecută, am fost oprită de Poliție, s-a uitat în actele mele, după s-a uitat la fața mea și m-a întrebat: dar cât alcool ai băgat, mă fată? Acuma, dacă eu te-am văzut că ești polițist, eu nu am început cu ironia să te înțep dacă ai citit Crimă și pedeapsă, de Dostoievski.

Acum traversez o perioadă minunată (...). Lucrez cu mine și vreau să-mi depășesc niște limite și prima chestie pe care am făcut-o a fost să mă mut singură cu chirie, pentru că vreau să-mi depășesc limita bugetului.

Iubitul meu nu m-a dat afară din casă, efectiv eu nu mai suportam să stau în apartamentul lui, nu mai aveam loc, simțeam că mă sufoc, așa că m-am mutat într-o garsonieră în Berceni. Noi eram de zece ani împreună și eu, după ce am plecat de acolo, am simțit așa de parcă aș fi ieșit din carantină.

Nu zic că în toată relația m-am simțit de parcă aș fi avut COVID, dar după primii cinci ani de relație, mergeam așa prin casă și mă uitam la prietenul meu și eram: eu nu mai am niciun gust? Și cred că am și ceva cu mirosul.

Și chiar așa s-a simțit toată relația, pentru că noi în zece ani nu am călătorit, n-am ieșit la restaurante, după opt seara nu mai ieșeam din casă, ne întâlneam doar cu membrii familiei și începuserăm să purtăm mască pentru că nu ne mai suportam unul pe altul.

L-am lăsat pe el să stea în apartamentul lui. Când îmi căutam garsoniera, m-a întrebat agentul imobiliar dacă îmi doresc să aibă ceva în comun cu vechea locuință și i-am spus că da, să fie tot pe gratis”, a povestit Teodora.

„Cred că ar trebui să se facă după tine un personaj de film sau de desene animate”, i-a spus Costel, fiind impresionat de prestația tinerei.

„Foarte bine, exact pe filmul tău”, a intervenit și Vio.

„O bijuterie”, a replicat și mentorul ei, Teo.

Sorin Șetreanu

Sorin Șetreanu, „sosia lui Costel”, dar în echipa lui Teo, a pășit cu încredere pe scena de la Stand-Up Revolution, în marea finală: „Am venit ca o floare”, a menționat finalistul.

„Revelația acestui sezon”, a spus mentorul său, Teo, care l-a invitat pe scenă.

„Sunt tânăr, am 22 de ani și, în schimb, am o problemă. Mă enervează tinerețea și oamenii care-mi spun că trebuie să mă bucur, că nu mai vine perioada asta a vieții mele. E oribilă. Mi se pare că sunt într-un punct în care nu mai sunt un copil, dar nici adult, și am acel sentiment că s-au stricat desenele.

Văd deja niște diferențe între generații. Adolescenții de acum au totul wireless, noi ne împiedicam în cabluri. Noi fumam după spatele blocului, acum ei își pun țigara la încărcat. Ce-i asta?

(...) Mi se pare că a apărut o rasă pe care eu nu am mai văzut-o, mi se pare că e recentă cumva: copiii de succes. Există oameni tineri care au foarte mult succes. Selly mi se pare cel mai bun exemplu.

Mi se pare ilegal, ar trebui să facem ceva în privința asta. Singurul gând care mă alină este că poate în viața asta o să ajung cumva banii lui Selly, dar el nu o să aibă niciodată consoanele mele”, a spus, pe scenă, Sorin Șetreanu.

Finala Stand-Up Revolution sezonul 2. Echipa lui Vio

Dan Birtaș

„O să vă zic un secret, dar să nu mă audă Popinciuc și Mincu, în momentul ăsta, am o perioadă scurtă în viață în care Dan Birtaș e comediantul meu preferat în România”, a menționat Maria Popovici la testimonial.

„Să apară așa un personaj cu totul deosebit, asta se întâmplă rar”, a recunoscut și Vio, mentorul său.

„Onorată comisie”, și-a început Dan Birtaș numărul de umor, în timp ce jurații au râs în hohote.

„Cred că am avut noroc până acum, pentru că din prima zi în care ne-am cunoscut eu și iubita mea parcă ne-am potrivit cumva. Ea era anarhistă, eu feminist. Și încă sunt așa, nu înțeleg de ce atâta vulvă.

Când am cunoscut-o era pe motocicletă și purta pantaloni din piele. Era o fată rea. Ne-am întâlnit la o petrecere de Revelion. La miezul nopții, i-am spus că cele rele să se spele”, a povestit finalistul.

„Ai fost amuzant, ne-ai dus iarăși în lumea ta bolnavă”, a glumit Costel.

„În seara asta, ai fost exact ce trebuie”, i-a dat verdictul mentorul său, Vio.

George Dumitru

George Dumitru abia a așteptat să urce pe scenă, să arate ce număr a pregătit pentru public și jurați, în ciuda tuturor emoțiilor.

„Sunt sigur că va face stand-up în cea mai pură formă a sa”, a spus încrezător mentorul său, Vio.

„La mine, anxietatea se manifestă într-un fel foarte ciudat. E o voce în cap care-mi spune așa: Aoleu, George! Ce o să te faci? E groaznic să ai vocea asta în cap. Un singur lucru am mai putut să fac, mi-am zis că trebuie să fiu bărbat. Am sunat-o pe mami meu.

Mie mi se pare că dacă ești un bărbat adevărat și ai belele mari, trebuie să o suni pe mama. Da, pe mama ta, nu pe-a mea, că mama nu răspunde așa, de nicăieri. I-am spus la mama că am o voce în cap care-mi dă anxietate și nu pot să scap de ea. Și ea mi-a zis: Aoleu, George! Ce o să te faci?

Știți ce nu am spus eu niciodată pe ringul de dans? Dați-vă! sau La o parte!. Dacă ar fi după mine, nu aș dansa în viața mea în public. (...) Mi s-a întâmplat chestia asta la nuntă la frate-miu. Îmi vedeam liniștit de treabă când deodată apare o tipă și mă întreabă: dar ce e cu tine? de ce nu dansezi? dar care e faza? dar e nunta lui frate-tu! Haide!

Și m-am pomenit într-o horă. Nu am nicio problemă cu hora, mi se pare extraordinară, dar că nu știu eu să dansez și că am anxietate aia e problema.

Știu cât de mult le place românilor hora. Le place atât de mult asta, încât fac o horă mai mică în mijlocul horei mai mari.

Și revenind, a fost groaznic. Încercam să ies și nu reușeam. Nu știam ce mi se întâmplă, ceilalți făceau coregrafie, dar cel mai groaznic a fost că în fața mea era o babă care se uita fix la mine. Și atunci a început și vocea din capul meu: Aoleu, George! Ce o să te faci? Că nu știi să dansezi”, a povestit el, pe scenă.

„Ai fost foarte bun, ți-ai făcut griji degeaba”, i-a spus Dan Badea.

Florin Gheorghe

Florin Gheorghe, din echipa lui Vio, crede că în finală e cea mai mică presiune, comparativ cu emoțiile din audiții sau din semifinale.

„Știți cu toții că e acest război tăcut între țigani și români. Dar ce nu știe multă lume este că noi avem ceva în comun. Eu sunt țigan pentru că așa m-am născut, dar sunt și român pentru că m-am născut în țara asta. Românii sunt români pentru că s-au născut în țara asta, dar când pleacă în Germania, tot țigani sunt și ei. Deci avem chestia asta în comun.

(...) Să spunem, ipotetic, că trebuie să mergi la pușcărie. Sunt multe frici care te cuprind dacă mergi la pușcărie: frica că nu mai ai libertate, că nu-ți mai vezi apropiații, de cazier etc. Dar statistic vorbind, frica numărul unu se leagă de niște mâini umede, un săpun nesigur și de cineva care se află în spatele tău și, dacă te-ai aplecat, ai pus-o.

Și dacă nu v-am convins că e important, gândiți-vă că între 1939 și 1945 s-au născut oameni. Era război afară. Iubire, uite sunt bombe afară! E ok ce facem? Iubire, alea nu sunt bombe, sunt artificii pentru noi. Eu cred că era simplu să agăți în perioada războiului, nu-ți trebuia un simț al umorului dezvoltat. Îi spuneai: iubire, te duc aici la o cofetărie, pe colț? E bombă”, a glumit finalistul din echipa lui Vio.

„Ai fost la înălțime”, i-a spus Dan Badea.

„Foarte bun tot numărul, ai o șansă foarte mare să câștigi”, i-a replicat Vio.

Finala Stand-Up Revolution sezonul 2. Echipa lui Dan Badea

Ioana State

„Dacă e în continuare așa cum a fost și până acum, extraordinar de bună, poate să câștige lejer”, a spus Vio, în testimonial.

„Tu, din punctul meu de vedere, ești câștigătoarea acestui sezon, am zis-o și aici pe scenă când ai venit la audiții”, a încurajat-o Dan Badea.

„Știți că v-am spus data trecută că sunt nemăritată. (...) Eu încerc, mă duc și eu în club, mă aranjez de stă pisica în coadă, mă fac frumoasă, mă așez și eu la bar, văd că vine spre mine unul, dar nici că vine ce trebuie.

Văd că vine unul spre mine scund, slab leșinat, cu față din aia de interlop fără fapte, din ăla care dă cu pumnii în aparate, dacă-i știți.

Vine către mine: ia spune, bei ceva? Zic, dar ce, par deshidratată? Ceva de mâncare n-ai da. Eu de sete am plecat de acasă. Ce să fac? Să mi-l pun ca de push-up? Nu, că mi-e mic.

Uitați-vă la mine cât sunt, sunt crescută la țară, mai dată așa prin curte. (...) Nu vine ce trebuie spre mine. Ăia buni sunt luați, ăia care rămân sunt ponei. Eu nu-mi pierd speranța, din ce am văzut la televizor, rata divorțurilor este, statistic vorbind, foarte mare.

Nu am decât să fac cerere la primărie și să primesc o notificare când se mai pronunță un divorț. Să stau la pândă să văd cum se eliberează, ca parcările din centru”, a povestit Ioana pe scenă.

„Este stand-up exact așa cum ar trebui să fie”, i-a spus Vio.

Mădălin Cîrje

Concurentul din echipa lui Dan Badea spune că a muncit pe brânci ca să ajungă aici, în finală. Și-a pregătit un număr de umor chiar despre tatăl lui, după ce au stat de vorbă.

„O să rupă tot”, a transmis mentorul său.

„Strategia mea este să fiu sincer”, a povestit finalistul.

„Am venit să vorbesc despre problemele altora. De la mine din familie. Îl știți pe taică-miu? Vi-l descriu destul de scurt pe taică-miu. El a avut un accident vascular acum șapte ani și a rămas cu o semipareză pe partea stângă. E ok, puteți să râdeți așa, ca și el, cu jumătate de gură.

Are 28 de stupi de albine. În fiecare zi, mă sună și mă întreabă dacă vreau miere polifloră. Zic, tată, sunt Mădălin, băiatul tău, m-ai mai sunat și zice: a, scuze atunci, greșeală.

El crede că orice poate să rezolve cu miere polifloră. Când eram mic și la școală mergeau toți cu flori la învățătoare, eu mergeam cu două borcane de miere. Știți imaginea aia când profesoarele plecau cu brațele pline de flori? Ei, mai aveau și borcanele mele deasupra.

Dacă vorbești cu taică-miu, o să-ți spună că are două mari realizări în viață și eu nu sunt pe lista aia. A fost el, la un moment dat, brokerul anului în asigurări și niciodată nu l-a oprit poliția, mai ales în ultimii șapte ani de la accident. Mama e atât de supărată încât ea, săraca, e acasă învățând pentru Academia de Poliție, ca să poată să intre și să-l oprească ea în trafic”, a povestit finalistul.

„A intrat cu bocancii în emisiune, a distrus tot. A venit cu un material extraordinar”, a spus Vio.

„Te felicit pentru tot ce faci în general, bravo!”, a precizat și Maria Popovici.

Mario Nistor

Mario Nistor și-a făcut curaj și a venit cu un număr diferit de umor, în afară de glume și anume, a povestit întâmplări din viața personală.

„Încerc să nu văd finala ca pe totul sau nimic”, a povestit finalistul lui Dan Badea.

„Voiam să vă întreb, ce părere aveți despre bârfă? E ca atunci când mănânci la două noaptea, te simți prost, dar e atât de bun.

(...) Ca purtător de ochelari, pot să zic că sunt și avantaje, și dezavantaje. Cel mai mare avantaj este că dai impresia că ești foarte inteligent, dar în același timp poți să pari și foarte prost.

Eu dacă merg pe stradă și dau într-un stâlp, ești la modul: tu nu ai văzut nici cu ochelari, pe bune? Tu nu știi să porți ochelari?”, a glumit el pe scenă.

„Ai avut un număr extraordinar de bine gândit”, i-a transmis Costel.

„Ești premiant. A trecut de la glume la o poveste închegată pentru că poate. Bravo pentru curaj, a ieșit perfect”, i-a spus mentorul său, Dan Badea.

George Mesaroș

George Mesaroș, din echipa lui Dan Badea, este singurul concurent din istoria show-ului care a urcat accidentat pe scenă, să-și susțină numărul.

„A ieșit bine până la urmă, s-a râs (n.r. în etapa duelurilor)”, a povestit George Mesaroș.

„Sunt bine. Totu-i frumos. Oameni buni, vine un an nou. Vreau să vă încurajez să aveți grijă de voi, de sănătatea voastră mentală, să mergeți la psiholog pentru că ajută enorm, habar nu aveți.

Ultima dată când am fost mi-a explicat psihologul meu despre un lucru care se cheamă somatizare. Este atunci când emoțiile negative te afectează fizic. Băi, dar emoțiile pozitive nu s-ar somatiza? Bine dacă ești stresat poți să chelești, dar dacă ești calm și meditezi nu-ți crește părul înapoi.

(...) Problema cea mai mare e dependența asta emoțională față de niște oameni pe care nu tu îi alegi. Așa-s părinții. Ți-i bagă viața pe gât. Îți plac, nu-ți plac, sunt buni, nu sunt buni, ți-i trebuie, nu ți-i trebuie, sunt în viața ta. Ca tigăile de la teleshopping”, a fost numărul lui George.

„A fost foarte bine, și cu glume, și cu vulnerabilitate, mi-a plăcut foarte mult”, i-a mărturisit Teo.

„E o minune de om, emană optimism”, a spus și Costel.

„Ai crescut atât de mult din prima etapă, ai fost cel mai preocupat elev pe care am putut să-l am”, i-a recunoscut și mentorul său.

Finala Stand-Up Revolution sezonul 2. Echipa lui Costel

Johny Romano

„Zece stand-uperi și comediantul meu. E un tip fermecător, foarte amuzant”, a spus Costel despre elevul său, Johnny Romano.

Cântărețul a avut un număr unic de umor, luându-l totodată la roast pe colegul și prietenul său, Mădălin Cîrje, care i-a fost și adversar în concurs.

„O să încep prin a vă spune că în ultimele două zile am simțit o presiune interioară extrem de mare. A ajutat și Costel la aceste emoții (...) Prietenul meu, Cîrje, a fost prietenul meu real dintre toți colegii mei, în acest sezon de Stand-Up Revolution. În lumea din care vin eu, nu mi se permite să fiu obraznic. Îi mulțumesc pentru această înțelegere între semeni”, i-a spus artistul.

„A venit, a fost drăguț, a făcut și roast-ul ăla, cu Cîrje”, a explicat Vio.

„Johny, pe cuvântul meu, nu am idee ce s-a întâmplat, cred că nici tu. Numărul cu Cîrje a venit de nicăieri și așa a și plecat, mi-a plăcut foarte mult”, a spus Teo.

„A fost foarte simplu să lucrez cu el pentru că nu am lucrat. Ieri, pe scenă, mi-a spus ce material va face. Astăzi, nimic din ce-a zis ieri nu a făcut”, a intervenit Costel, mentorul său, care a povestit cât de bucuros a fost de întâlnirea din show.

