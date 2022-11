Stand-up Revolution sezonul 2, 11 noiembrie 2022. Sonia Ferrari, glume despre tranziția în femeie. Surpriza lui Nea Mărin

Stand-Up Revolution, sezonul 2, a găzduit și în seara de vineri, 11 noiembrie, o adevărată gală a glumelor bune, iar concurenții care au avut curajul să urce pe scena show-ului de comedie au fost Vlad Bieltz, Anca Serea, Roxana Maya, Paul Szabo, Gabriel Dogaru, Simon Tage și Sonia Ferrari.

Invitatul special al serii a fost nimeni altul decât comediantul Andrei Ciobanu, iar la final jurații au mai avut parte de un moment neașteptat, din partea lui Nea Mărin, care i-a luat complet prin surprindere. Andrei Ciobanu a deschis seria momentelor umoristice, iar numărul său, apreciat de jurați și de către public, a fost recompensat cu ropote de aplauze.

După momentul său de stand-up, a venit rândul concurenților să dea tot ce au mai bun pentru a obține un loc într-una dintre cele cinci echipe.

Vlad Bieltz i-a cucerit pe jurați, după ce în trecut a participat și la iUmor

Vlad Bieltz a participat în sezoul 10 iUmor, atunci unde stilul său unic a fost din prima remarcat. Tânărul a glumit că a revenit pe scenă, de această dată la Stand-up Revolution, cu un motiv bine întemeiat: „Vin la Stand-up revolution pentru că…decât să mă angajez, mai bine așa”, a spus el.

Publicul l-a primit cu urale încă de când a pășit pe scenă. „Sunt cel mai groaznic angajat posibil. M-au dat afară și de la munca în folosul comunității”, și-a început el numărul, iar gluma l-a făcut pe Dan Badea să apese rapid butonul verde.

„Cum s-a întâmplat chestia asta? M-a prins poliția conducând fumat și..dacă e să vedem partea pozitivă în chestia asta, bine că nu aveam carnet, că mi-l confiscat”, a continuat el, iar de această dată Vio a fost cel care a apăsat pe butonul verde.

Stilul aparte al lui Vlad de a face stand-up și de a povesti întâmplări amuzante din viața cotidiană fost remarcat și de această dată. „E ceea ce un actor ar crea ca un personaj”, a punctat Teo, care a ținut să sublinieze însă că Vlad este cât se poate de autentic, comportându-se exact la fel și în viața de zi cu zi, nu doar pe scenă.

„Acum câteva zile era să lovesc un biciclist cu..pumnul în față. Mergeam liniștit pe stradă și dă să mă lovească. (..) Te gândești: Doamne, dă-mi 10 newtoni în pumnul drept”, a mai spus Vlad.

Maria Popovici a fost singura care a apăsat butonul roșu, explicând că nu l-ar vedea pe concurent la ea în echipă. Vlad Bieltz a ajuns în echipa juratului Dan Badea.

Anca Serea, „roast” la adresa celor 6 copii ai săi

După ce a bifat o apariție remarcabilă la iUmor, pentru un moment de roast, Anca Serea a urcat și pe scena Stand-up Revolution. „Toată viața mea am încercat lucruri noi. Așa am ajuns să am 6 copii, tot am încercat”, a glumit ea.

Vedeta a prezentat un moment comic despre viața încărcată de mămică, în care mulți părinți s-au regăsit, cu siguranță.

„Bună seara, copii. Ce mai faceți, ați mâncat la prânz astăzi? Mă scuzați pentru întrebare, dar cumva este defect profesional. De 21 de ani, sunt angajată cu normă întreagă ca mămică. Am o carieră serioasă în spate, după ce am trecut prin 6 job-uri cheie: trei fete și trei băieți”, a continuat ea.

Acesta a fost momentul în care jurații au recunpscut-o pe Anca Serea. „Îmi amintesc că la primul născut chemam doctorul și atunci când tușea un vecin. La ultimii doi, nici nu știu dacă au fost bolnavi vreodată și dacă au fost, au rezolvat ei singuri problema cumva”, a fost replica ce a stârnit un vot roșu din partea lui Teo, și două voturi verzi din partea lui Dan Badea și Costel.

„Glumesc, sunt mama aia disperată pentru care s-au făcut toate reclamele la medicamente. Am un doctor în fiecare oraș. Mai zice lumea că și bărbatul meu are câte o asistentă, prin fiecare oraș unde cântă.

Soțul meu e artist și e tată cu jumate de normă. (..) Copiii mereu mă întreabă: mami, când mai vine nenea ăla drăguț care ne aduce cadouri? (..)

Măcar știu că după 6 copii arăt cât de cât bine. Mulți mă întreabă cum de sunt așa slabă. Stresul mă ține în priză și nu ai cum să te îngrași când ai 6 copii, că nu prea mai ajungi la frigider”, a mai glumit ea.

Maria și Vio au apăsat, la rândul lor, butoanele verzi. „Vrei să fii mămica noastră?”, a glumit Maria Popovici. Anca Serea a mers mai departe în echipa lui Costel, care a rezonat, de altfel, ce mai bine cu vedeta, având la rândul său acasă 3 copii.

Roxana Maya, de la „poliția glumelor”, a venit să îi „sancționeze” pe jurați

Roxana Maya, îmbrăcată în uniformă de polițistă sexy, a explicat că s-a prezentat pe scena show-ului pentru a-i sancționa pe cei care nu au umor. Înainte de a urca pe scenă, concurenta l-a prins cu cătușele pe prezentatorul Șerban Copoț.

Momentul a fost unul de roast pentru jurați, iar Roxana Maya venit pe scena însoțită de „mascați”.

„Agent Roxana Maia, de la poliția glumelor. În ultima perioadă, mi s-au raportat cam multe nereguli la emisiunea asta (..)

Badea, infractor de temut în lumea comediei. Cămătar de glume. Cică le dă concurenților lui mai nevoiași o glumă de împrumut și cere 3 înapoi. Așa și-a construit toată cariera”, a spus ea.

Dan Badea și Teo au apăsat butonul roșu, Costel butonul verde, iar panoul s-a ridicat.

„Am vrut să devin polițistă când eram mai mică. Am renunțat, din păcate, cu o lună înainte să dau examenul. Știți de ce? Pentru că mi-am dat seama că poți să ajungi subcomisar și dacă nu ai Academia terminată. Cel mai important e să găsești un comisar simpatic”, a mai glumit concurenta.

Numărul ei a primit un singur vot verde, din partea lui Costel, care l-a final a fost încătușat de către Roxana Maya, spre amuzamentul celor prezenți.

Paul Szabo a revenit la Stand-up Revolution, cu un număr care a primit doar voturi pozitive

Paul Szabo a făcut parte din echipa lui Costel în sezonul 1 Stand-up Revolution, ajungând chiar și în finală. Acum, a venit pregătit să fie mai bun decât anul trecut. Concurentul a pregătit un număr comic despre despre peripețiile sale la stomatolog.

„Eu vreau să vă spun că sunt foarte panicat când merg la dentist. De fiecare dată încerc să fac o glumă ca să mai detensionez atmosfera. Și așa de tare am râs ultima dată de 600 de lei…”, a spus el.

Jurații l-au recunoscut imediat, chiar dacă panoul nu era încă ridicat.

„Stomatologii au acum metode mai noi de a lucra, că îți bagă foarte multe obiecte în gură. (..) E ca la jocul ăla, ce încape într-o valiză. (..) Mi-a pus un cârlig, eram ca un pește, mă trăgea prin salon”, a continuat Paul Szabo. Costel a fost primul care a apăsat pe butonul verde.

„Dacă vreau să trec strada, să mă uit stânga dreapta, trebuie să fac o piruetă”, a fost gluma care a stârnit hohote de ras, după ce Paul a susținut că nu prea vede cu ochiul drept. La scurt timp, toate butoanele s-au înverzit pentru Paul Szabo. De data aceasta, concurentul a ajuns în echipa lui Teo.

Gabriel Dogaru, glume despre viața de șofer în București

Gabriel Dogaru este șofer de autobuz și a dezvăluit că îl cunoaște pe Dan Badea din copilărie, ambii crescând în același cartier. Concurentul a ajuns vedetă pe TikTok, în urma mai multor clipuri amuzante din „biroul” său, autobuzul. Așa cum era de așteptat, Gabriel Dogaru a pregătit un moment umoristic cu întâmplări legate de meseria sa.

„Este mișto să fii șofer de autobuz, dar nu în București. Într-o dimineață, înainte de începerea programului, mi-am luat fetița, am dus-o la grădiniță. Am făcut o cursă până în Berceni și când m-am întors, mi-am luat fetița de la facultate”, a glumit el.

„În trafic e bine să nu ai încredere în nimeni. De exemplu, eu nu am încredere în colegii mei de trafic, șoferii de taxi. Dacă în fața mea la semafor, un taximetrist este cu semnalul spre stânga, pe bandă de mers înainte, cu siguranță se va duce în dreapta. (..)

Îmi dau seama de fiecare persoană care urcă în autobuz din ce zonă este. Ardelenii urcă în autobuz ca elevii de la liceu. Treapta 1, apoi, după 2 ani, treapta a doua. (..) Cei de la Vaslui, cu o mână se țin de bară și cu una pe un par”, a continuat concurentul.

Maria Popovici a dat primul roșu, iar Costel a revenit rapid cu un verde de încurajare. Dan Badea a apăsat la rândul său butonul verde, iar panoul s-a ridicat.

„La cum îmi tremură vocea, nu e de la emoții, ci de la gropile din București”, a mai spus el, iar jurații s-au amuzat. Gabriel Dogaru nu a trecut mai departe, cu încă un vot roșu din partea lui Teo.

Simon Tage aproape îi pierduse pe jurați, dar a avut parte de o revenire spectaculoasă

Simon Tage face comedie de 2 ani și jumate și are spectacole în Berlin, țara unde este stabilit în prezent. „Florin Salam, asta e tot ce știu despre România”, a glumit el.

Începutul numărului său nu i-a impresionat pe jurați, care au apăsat și câteva butoane roșii, însă la final au ajuns să își schimbe voturile.

„Sunt jumătate suedez, jumătate spaniol. O parte o finanțează pe cealaltă. (..) Ca spaniol, îmi place să nu lucrez.

Tata m-a crescut singur. Nu știu dacă știți, părinții singuri au tendința de a lua și rolul celuilalt părinte. Tatăl meu a mers până la capăt cu asta. Nu știu cum să explic, dar să fii alăptat de la un sfârc păros nu e amuzant”, a glumit concurentul.

Acesta a continuat cu aventurile lui din „dormitor”. „Nu sunt foarte bun la pat. Sunt ca un personaj din jocurile video din anii ’90, am doar 4 mișcări și atât a fost. Și, la fel ca în jocurile video, folosesc doar două”, a continuat el.

Teo a apăsat primul pe butonul roșu, iar Maria a fost de părere că glumele sunt prea clișeice. O glumă despre mama lui, despre care a spus că a murit de cancer, i-a făcut pe Maria Popovici și pe Dan Badea să apese și ei butonul roșu. Simon Tage a continuat momentul, care a devenit rapid mult mai bun, astfel că Vio și Costel i-au dat „undă verde”, iar Maria și Teo și-au schimbat și ei voturile. La final, Simon a ajuns în echipa Mariei.

Sonia Ferrari, cele mai amuzante glume despre viața de femeie trans

Sonia Ferrari, nepoata lui Nicolae Guță, s-a prezentat pe scena stand-up Revolution într-o ținută extravagantă care a atras atenția publicului și a stârnit curiozitatea juraților.

În urmă cu 5 ani a început intervențiile chirurgicale, care au transformat-o din bărbat în femeie. În ediția cu numărul 7 a show-ului, Sonia Ferrari a glumit despre viața de femeie trans. În numărul său au existat multe aluzii, care i-au amuzat pe jurați.

„Mă numesc Sonia Ferrari, pe numele meu Marcel. Mi-am luat numele de Sonia după luptătoarea din Mortal Kombat pentru că, la fel ca ea, „i like to finish him”. Mă refer la cineva din juriu, nu dau nume, dar cineva care are păr”, a fost replica ce l-a făcut pe Costel să apese butonul verde, simțindu-se „vizat”.

„Mi-am luat și numele de Ferrari, pentru că mulți ar vrea să dea o tură cu mine, dar nu își permit. Eu nu am vrut să fiu transexuală, dar a trebuit să mă operez de amigdalită la doctorul Ciomu. Multă lume mă întreabă de ce am făcut operație de schimbare de sex…pentru că nu am găsit operația: să mă iubească taică-miu”, a mai glumit Sonia Ferrari.

Deși jurații au fost de părere că s-a văzut că aceasta a avut emoții, glumele pline de autoronie au fost pe placul lor. Deși Teo, Vio și Dan Badea au apăsat pe butonul roșu, Maria Popovici a explicat că și-o dorește neapărat pe Sonia Ferrari în echipa ei. Dan Badea a decis astfel să facă „o schimbare de vot, iar Sonia a putut merge mai departe, în echipa Mariei.

Numărul lui Nea Mărin, surpriza serii: „A rupt scena!”

Alături de fiica lui, Larisa Barbu, Nea Mărin a pregătit un moment special pentru ediția cu numărul 7 Stand-up Revolution. Încă de cum a urcat pe scenă, publicul i-a scanat imediat numele lui Nea Mărin.

Alături de alți câţiva dansatori, omul de televiziune și fiica lui au transformat scena emisiunii de stand-up într-un ring de dans.

Apariția lui Nea Mărin i-a uimit pe toți cei prezenți în platoul Stand-Up Revolution. Maria Popovici a mărturisit: „Nu ne așteptăm că tocmai la Stand-Up Revolution să vină Nea Mărin, în persoană.”

Având-o pe Larisa Barbu în dreapta lui, Nea Mărin a vorbit despre cum s-a îndrăgostit de dansul călușului pe când avea doar cinci ani. Totodată, Nea Mărin a dezvăluit pregătirile acestui obicei care este specific Rusaliilor.

„Pe Nea Mărin încă îl mai țin șuruburile, la 64 de ani”, a glumit Costel. La finalul reprezentației, jurații s-au ridicat în picioare. „A rupt scena Stand-up Revolution Nea Mărin”, punctat și Teo.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 2 din Stand-Up Revolution

Cel de-al doilea sezon Stand-Up Revolution de la Antena 1 vine cu o mulţime de surprize, inclusiv la masa juriului. După ce Maria Popovici li s-a alăturat lui Teo, Vio, Costel şi Dan Badea în jurizarea momentelor de stand-up, în acest sezon, jurații vor intra la votul publicului și, la final, cel care va obține cel mai mic punctaj, va părăsi masa juriului.

Amatori sau experimentați, concurenții vor fi ascultați, îndrumați și sfătuiți pe parcursul competiției de temerarii stand-up-ului românesc și vor fi susținuți și încurajați în culisele emisiunii de către Șerban Copoț și Ilona Brezoianu.

Urmărește sezonul 2 din Stand-Up Revolution integral pe AntenaPlay.

Un articol Powered by Vlad Cazino.