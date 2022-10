Stand-Up Revolution sezonul 2, 21 octombrie 2022. Radu Bucălae, moment „educativ” pe scenă. A făcut show cu glumele fără perdea

Radu Bucălae a intrat încrezător pe scenă, unde a fost primit cu ropote de aplauze atât din partea celor din public, cât și a juraților. Vio, Teo, Costel, Dan Badea și Maria Popovici au fost bucuroși să-și revadă colegul de breaslă și de-abia așteptau să înceapă numărul de umor pregătit de Radu.

Radu Bucălae, invitat la Stand-Up Revolution. Comediantul a vorbit despre educația sexuală din România

„Nu știu dacă urmăriți știrile, dar în ultima perioadă se vorbește la televizor de introducerea educației sexuale în școlile din România, ceea ce mă bucură foarte mult, pentru că noi ca popor nu avem educație sexuală. Noi, toată educația pe care o avem, e din filmele porno”, și-a început discursul Radu Bucălae.

Actorul i-a rugat pe cei din public să recunoască câți au stat de vorbă cu părinții sau cu profesorii, în copilărie sau în adolescență, despre sex. Spre mirarea lui, s-au auzit doar câteva aplauze din mulțimea adunată.

„Cea mai mare problemă e că sexul din filmele porno nu are nicio legătură cu sexul din realitate. De asta, când am făcut dragoste pentru prima dată, nu am știu cum să o facem. Ne cerem scuze, doamnelor și domnișoarelor, că am făcut sex pentru prima dată ca niște animale. Fii mă gentil, fii romantic!

De asta sunt adolescenții ăștia de 15, 16, 17 ani care cântă despre trap și au versuri din alea că 'iubita ta e la mine', și tu, dacă ai 30 de ani și vezi asta, ești la modul 'Bro, cântă despre cereale cu lapte, serios?' Pentru că nu te pricepi”, a continuat actorul.

El și-a amintit de o întâmplare petrecută în fața blocului. Atât jurații, cât și cei din public au ascultat foarte atenți ceea ce urma comediantul să spună.

„Când ajungi la liceu, parcă ai impresia că ți-ai dat seama care e treaba cu viața. Eram la mine la bloc și erau doi liceeni. Unul dintre ei a intrat în magazin, celălalt a rămas afară, care se vedea că era șmecher, deslușise tainele vieții.

Avea și gânduri apăsătoare, de mafiot. Stătea așa, cu privirea în jos, la modul De unde fac eu rost de 50.000 până diseară? Scosese o țigară, o fuma ca pe un trabuc. Și, din gândurile astea apăsătoare, strigase la ăla care era în magazin 'Ia-mi și mie un suc de morcovi, te rog!'

Pentru că, nu-i așa, orice mafiot trebuie să aibă privirea ageră”, a glumit Radu Bucălae, moment în care toți din sală s-au amuzat copios.

Radu Bucălae a făcut senzație pe scena de la Stand-Up Revolution sezonul 2, în ediția din 21 octombrie 2022

El și-a continuat numărul de umor vorbind despre faptul că mulți români sunt împotriva educației sexuale în școlile din România, „pentru că se tem că sexualizezi copiii și îi transformi în homosexuali”.

„Mulți români cred că așa se fabrică homosexualii. Că dacă un copil mic vede organul genital, stă cu el în gură toată viața. Sau la tăierea moțului, primește pe tavă mai multe organe și ce alege cu ăla rămâne toată viața. Dar ei cred asta pentru că nu au educație sexuală.

Nici părinții noștri nu aveau educație sexuală. Țineți minte când eram mici și ne uitam cu părinții noștri la un film și apărea un cuplu care se săruta. Ce ziceau părinții noștri: 'pune repede mâna la ochi!' Toată copilăria mea eu așa am crezut că rămâne o femeie însărcinată.

Părinții noștri făceau sex doar ca să facă copii. Nu au avut bucuria să experimenteze, să se simtă bine. Tații noștri nu s-au dus niciodată la mamele noastre cu biciul…de la cal, că nu aveau altul. Biciul lui Murgu. Să fie ceva de genul: 'Măi Maria, măi, cine nu a fost fată cuminte? Cine nu a scos toate cuiburile de cartofi?'”, a povestit râzând Radu Bucălae pe scena Stand-Up Revolution.

Invitatul Radu Bucălae de la Stand-Up Revolution sezonul 2, ediția din 21 octombrie 2022. Ce glume a făcut pe seama homofobilor

„Nu avem educație sexuală și de asta suntem și un popor de homofobi. Fac o paranteză, nu ne plac homosexualii, dar ne plac lesbienele, ce mișto sunt ele. Știți de ce nu ne plac homosexualii și de ce ne e puțin frică de ei.

Pentru că atunci când eram mici nu ne învăța nimeni că e ok să fii gay, să faci sex cu oricine dacă e de acord și nu-i faci rău. Acum suntem mari și ne e frică de ceea ce nu cunoaștem”, și-a continuat actorul numărul de umor.

Radu Bucălae a spus clar ce îl deranjează când merge pe stradă, ceva ce nu are nimic de-a face cu cuplurile gay.

„Știți care este lucrul care mă deranjează cel mai mult la homofobi? Li se pare scârbos să vadă pe stradă doi bărbați care se sărută. Mie nu mi se pare scârbos asta. Știți ce mi se pare?

Să văd un om care flegmează în fața mea. De ce trebuie să merg eu pe stradă, să-l văd pe ăla din fața meacă face asta? Sau oamenii ăia care merg pe stradă și își suflă nasul doar pe o nară. Direct dosar penal. Nu ai voie, suntem în 2022.

Doar fotbaliștii au voie să facă asta. Nu poți să fii în mijlocul terenului, să întrerupi și să spui: 'scuze, vreau și eu un șervețel!'”, a mai spus Radu Bucălae.

Radu Bucălae, număr de umor despre violența domestică, la Stand-Up Revolution sezonul 2

„Mi-aș dori ca, de exemplu, noi să prindem vremurile în care să fie acceptată măcar ideea ca un cuplu gay să adopte un copil. Pentru că, în momentul de față, pentru unii e strigător la cer. Dacă îi spui asta unui român de pe stradă, o să iasă dacul liber din el.

'Cum adică doi bărbați să crească un copil? Păi, cine îl mai învață să spele vasele?', 'Copilul trebuie să crească așa cum a lăsat Dumnezeu, de bărbat și de femeie, unde el o bate, dar asta e problema lui. Noi nu ne băgăm'”, a spus, într-o notă ironică, Radu Bucălae.

El crede că violența domestică ar trebui să fie legală în cuplurile gay, „pentru că e corect, e parte în parte, e de la egal la egal”.

„Eu cred că am fost martor la cea mai frumoasă scenă de violență domestică, dacă pot să o numesc așa. Eram în Craiova, printre niște blocuri, și era un cuplu de etnie care se certa.

El era un tip mare, masiv și stătea fix în fața ei. Cred că lucra la bancă el, că se ocupa cu transfer de bani. Ea era o tipă minionă și era supărată pe el. Ea, presupun, profesoară de limbi străine.

Ea era supărată foc și îl înjura în toate limbile, timp în care el a prins-o, a ridicat-o și i-a spus: „Eu numai pe tine te iubesc!”, și-a încheiat Radu Bucălae numărul de umor.

„El este un actor extraordinar, l-am încurajat să facă improvizații. E copilul meu, eram nedespărțiți la un moment dat, acum na, are și el soție, e absolut normal”, a recunoscut Dan Badea, la testimonial.

„Acest George Clooney al comediei”, a continuat Dan Badea la sfârșitul numărului de umor.

„Învățăm copiii să facă sex? Păi nu, adolescenții și tinerii oricum o să facă sex. Trebuie să-i învățăm să se protejeze, să-i învățăm despre consimțământ, iar Radu Bucălae, prin stand-up comedy, a râs un pic de oamenii care nu au înțeles asta. Poate îi mai trezim pe unul, doi, trei, cine știe”, a spus Maria Popovici despre invitatul serii.

