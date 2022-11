Stand-Up Revolution sezonul 2, 25 noiembrie 2022. Cine sunt semifinaliștii de la Stand-Up Revolution. Cum au decurs duelurile

Pregătiți să lupte cu propriile arme, jurații și concurenții au pus pe masă armele din dotare, glume bune și usturătoare, talent și charismă! Odată cu cel de-al nouălea episod Stand-Up Revolution, cei cinci juraţi intră într-o nouă etapă a provocării de a găsi noua senzație din stand-up: battle-urile!

Totodată, trăirile tuturor s-au amplificat odată cu înregistrarea unei premiere în cadrul competiției: în echipa Mariei Popovici a avut loc un duel atipic: trei concurenți s-au duelat, însă, doar doi au trecut în etapa următoare a show-ului.

Ce s-a întâmplat ediția 9 a emisiunii Stand-Up Revolution sezonul 2 de pe 25 noiembrie 2022, de la Antena 1

În ediția 9 a show-ului Stand-Up Revolution sezonul 2 au urcat pe scenă George Mesaroș, Marian Drăgulescu, Vlad Bieltz, Mădălin Cîrje, Lola Crudu, Teodora Nedelcu, Tera, Florin Gheorghe, Johny Romano, Bogdan Urucu, duelul în trei: Mariah Girouard, Mirel Popinciuc și Simon Tage. Iată cum s-au descurcat.

După ce invitatul special a intrat pe scenă și Dan Badea și-a amintit de cât de buni au fost concurenții din sezonul trecut, haideți să vedem cum se descurcă concurenții din acest sezon. Suntem în bootcamp etapa duelurilor în care lupta pentru supraviețuire s-a dat mai întâi în interiorul fiecărei echipe. Doar patru concurenți din cei opt aflați după fiecare echipă au mers mai departe în semifinală. Primii doi concurenți care au intrat în Arena au fost a lui Dan Badea.

George Mesaroș VS Marian Drăgulescu, din echipa lui Dan Badea. Cum s-au descurcat cei doi în ediția 9, de pe 25 noiembrie 2022. Cine merge în Semifinală

George Mesaroș și-a început numărul în forță! "Eu cred că m-au făcut ai mei din greșeală!. Dar la cum îl știu eu pe taică-meu, nu prea face mare lucru intenționat. Mie mi se pare cumva o poveste ridicolă că ei vor să cred că au planificat toată faza. Dar vă zic și vouă, hotărâți voi singuri. Când a rămas maică-mea gravidă, ăștia erau împreună de trei luni, dar nu erau căsătoriți nici măcar un pic. Erau la mare, în Vamă, că acolo se fac copiii ăia intenționați.

Eu am și foarte multe probleme de sănătate, dar încerc să compensez. De exemplu, am fost la un nutiționist să îmi dea sfaturi și mi-a spus că aș face bine să nu mai beau apă în timp ce mănânc că se amestecă apa cu mâncarea în stomac. Și mă gândeam cum o să reacționeze femeia asta când o să afle despre supe.

Multe dintre problemele mele de sănătate sunt genetice, am astm bronșic, am dinții foarte strâmbi, ligamentele au tot felul de probleme... E foarte frustrantă chestia asta! De exemplu, dacă am astm bronșic asta înseamnă că sunt alergic și nu prea pot să respir pe lângă vaci, fân și porumb, dar am crescut în Turda, la periferie, ăia acolo au doar vaci, fân și porumb.

Odată la fotbal am căzut și mi-am rupt ligamentul de la genunchiul stâng. Mi-am făcut operație, am stat în cârjele, am făcut recuperare, după care m-am dus iar la fotbal și mi-am rupt aceelași ligament la celălalt picior. Eu sunt ca ăia care apar la știri că i-a lovit fulgerul de două ori numai că ăia sunt eu și fulgerul sunt tot eu", spune George Mesaroș.

Marian Drăgulescu a intrat în pași de dans pe scenă și și-a început numărul ex-abrupto: "

Există trei tipuri de oameni care merg la sală: oamenii care merg de voie, de nevoie și degeaba. Pe oamenii care merg degeaba îi recunoști de la o poștă sunt ăia care vin aproape zilnic. Bineînțeles, nu sunt toți plini de mușchi sunt plin de ceafă cu cartofi prăjiți scăldați în maioneză, cu sos de usturoi și parchează, bineînțeles, cât se poate de aproape de sala de fitness pentru că nu vor să meargă prea mult pe jos. În cazul în care blochează pe cineva, pune bineînțeles în geam un bilețel cu -revin în cinci minute-, dar cele cinci minute nu spune niciodată de când.

În sala de fitness îi recunoști imediat după echipament! Doamnele în colanți, domnii la bufanți, doamnele bineînțeles preferă bustierele la fitness și domnii la fel. Doamnele miros a parfum, bărbații miros oricum. Se spune că mersul pe bandă te ajută să îți depășești limitele, mie persoanl îmi place să alerg în parc pentru că atunci când alerg pe bandă nu ajung niciunde, nicăieri", a spus Marian Drăgulescu.

Teo a spus că îl vede mai departe pe George Mesaroș.

Costel a spus că îl vede mai departe pe Marian Drăgulescu.

Maria Popovici a spus că îl vede mai departe pe Marian Drăgulescu.

Dan Badea a avut cuvântul final. Dan Badea merge mai departe în SEMIFINALĂ cu George Mesaroș.

Vlad Bieltz VS Mădălin Cîrje, din echipa lui Dan Badea. Cum s-au descurcat cei doi în ediția 9, de pe 25 noiembrie 2022. Cine merge în Semifinală

Vlad Bieltz, stilul său caracteristic a făcut show: "Eu mă bucur foarte mult că voi râdeți la glumele mele, de obicei se spune că dacă faci o femeie să râdă e pe jumătate avută. Mereu m-am întrebat ce se întâmplă cu cealaltă jumătate. Eu când eram mic nu prea știam să mă comport cu fetele. Prima oară am ținut o fată de mână la "Țară-țară, vrem ostași". Bine, nici părinții mei nu mi-au dat educația adecvată. Mama mereu mi-a spus că dacă vreau să am succes la fete să învăț școală că o să mă placă. O minciună vă dați seama", a spus Vlad Bieltz.

Mădălin Cîrje a fost întâmpinat cu același rând de aplauze și energic și-a început numărul:

"Sunt în cea mai proastă perioadă a vieții mele și credeți-mă că dacă nu am avut eu perioade proaste.... Mai citesc podcasturi și vorbesc chiar de burnout. Cică în țară a crescut foarte mult și vă recomand dacă sunt oameni nu într-o stare foarte bună, fie aveți probleme, vă recomand să mergeți cu taxi din ăla cu aplicație. Vă ajut să vă faceți ziua mai bună! Când urcați în taxiu, la jumătatea cursei intrați pe chat cu șoferul și scrieți: Bună ziua! Mai durează mult?.

E o perioadă proastă pentru toată lumea când se vorbește doar de inflație. Am prieteni care au alte preocupări. Nu se mai uită la filme porno și nu mă deranjează că nu o mai fac, dar îmi scot mie ochii cât de bine este să nu te uiți la filme porno și îmi recomandă și mie să nu mă mai uit la filme porno, că filmele porno îți distrug realitatea, că filmele porno îți distrag atenția de la femeia de lângă tine... Mai sunt terminați în sală?", și-a început numărul Mădălin Cîrje stârnind hohote de râs.

Dan Badea a avut cuvântul final. Dan Badea merge mai departe în SEMIFINALĂ cu Mădălin Cîrje.

Lola Crudu VS Teodora Nedelcu, din echipa lui TEO. Cum s-au descurcat cei doi în ediția 9, de pe 25 noiembrie 2022. Cine merge în Semifinală

Lola Crudu a vorbit despre relația sa: "Data trecută am zis despre soțul meu că am un soț mai mai tânăr și au sărit toți de pe internet Aoleu, nu îți e rușine!? Am zis mai tânăr, nu mai mic. Să nu vă imaginați că îi pun desene animate și plec la muncă. Iar eu am zis că sunt mai mare nu mai bătrână. Țineți minte, eu nu vreau să mor înaintea soțului meu și vă explic de ce. Deci mie mi-a luat o săptămână să mă gândesc cu ce mă îmbrac și să acum, mă gândesc, în trei zile cum își dă el seama cu ce să mă îmbrace pe mine pe ultimul drum? Bun, și dacă mă îmbracă și nu se potrivește rochia cu pantofii? Ajung acolo sus,Sfântul Petru hop Dress code: White party și eu sunt în negru. Eu nu vreau să îl bântui, nu vreau după aia să apară în visele lui", a început acesta.

Pe scenă a intrat ulterior Teodora Nedelcu, care i-a încântat pe jurați cu numărul său: "Eu sunt Teodora Nedelcu iar povestea vieții mele a început tragic: m-am născut. De ce l-aam întrebat pe tatăl meu, care are filozofia în sânge și mi-a spus: Eram beat! Păi și ma-ta dormea! Eu mă consider o persoană cool pentru că sufăr de depresie. Știți depresia, boala aia pe care o faci când nu ai ce face? Asta spun ceilalți oameni despre noi depresivii. Ăștia nu au ce face de aia au făcut depresie. Ce n-aș face și eu? Dar ce eu am timp de așa ceva!?

Eu mor pe ăștia care spun despre noi Voi aveți timp așa să stați să plângeți, eu trebuie să mă duc la muncă nu pot să stau să plâng. Dar de ce îți trebuie timp să plângi? Dar cine a zis că trebuie să stai să plângi? Dar ce, nu poți să răspunzi la mail și să și plângi?".

TEO a avut cuvântul final. TEO merge mai departe în SEMIFINALĂ cu Teodora Nedelcu.

Tera VS Florin Gheorghe, din echipa lui VIO. Cum s-au descurcat cei doi în ediția 9, de pe 25 noiembrie 2022. Cine merge în Semifinală

Tera a urcat pe scenă cu o super energie și și-a început numărul prin a spune cât de mult îi place în România: "Mă bucur să fiu din nou în România este un loc frumos chiar îmi plac est-europenii, îi iubesc. Sunteți foarte liniștiți, stați relaxați și chiar vă place stand-up-ul. În timp ce nemții abia dacă tolerează glumele, dar dacă un german îmi spune ceva o facem un mod sarcastic.

Înainte să locuiesc în Berlin am locuit în San Francisco, California. Îmi amintesc că într-o zi mergeam cu autobuzul prin San Francisco și a apărut de nicăieri o bătrânică care mă lovea cu bastonul. S-a uitat la mine și mi-a spus: "C..... proastă". M-am gândit: "De unde știe?". Și am început să lucrez cu mine, la un terapeut și este foarte sinceră cu mine ceea ce este cam rău. Zilele trecute mi-a spus "Tera, pare că eviți intimitatea". Așa că am făcut ceea ce ar fi făcut oricine care ar fi fost în locul meu și am blocat numărul de telefon al terapeutei", a spus Tera.

Florin Gheorghe a pășit energic pe scenă și a mitraliat glume: "O să încep cu cea mai ieftină glumă pe care o știți: În seara asta vă uitați la un Cuba Libre.

Țineți minte faza cu Ronaldo când a apărut cu celebrele sticle și le-a dat la o parte și a doua zi firma respectivă a vândut cu 40 de milioane mai puțin. Bă, așa Impact? Eu l-aș lua pe Ronaldo la noi în țară și să rezolve chestii pe direcția asta. Ronaldo lângă Țancă Uraganul. Tzancă Uraganu îl împinge ușor pe Ronaldo.

Cel mai tare la faza asta cu rasismul mă deranjează clișeul "aparențele înșeală". Știți cum se pot înșela aparențele? Vă dau un exemplu clar. Furi o geantă de pe umărul unei femei, fugi cât poți de tare, scapă de mulțime și dacă la un moment dat te vede cineva prefă-te că ești gay. Așa se pot înșela aparențele", a spus Florin Gheorghe.

VIO a avut cuvântul final. VIO merge mai departe în SEMIFINALĂ cu Florin Gheorghe.

Johny Romano VS Bogdan Urucu, din echipa lui COSTEL. Cum s-au descurcat cei doi în ediția 9, de pe 25 noiembrie 2022. Cine merge în Semifinală

Bogdan Urucu a fost întâmpinat cu un rând puternic de aplauze: "Costel, cu tine vreau să încep. Să nu uiți că încă sunt polițist. Recunosc că am un pic de emoții, emoțiile au început din momentul în care m-au sunat colegii voștri. M-a sunat o doamnă la telefon, nu o recunosc, zic o fi de la DNA. Am zis ok haideți că mai vin să mai încercăm o dată!

Ca să vă spun așa mai multe lucruri despre mine, mama mă iubea foarte mult și a zis asta este minte de inginer, tatăl meu fiind mai realist a zis asta e minte de politist. De curând, m-am căutat pe Google că tot am văzut Jason Momoa, ce seamănă cu el. Într-adevăr am scris numele meu și mi-au apărut și poze cu Jason Momoa. Acum mintea mea a fost așa... Jason Momoa când se caută pe Google și găsește poze cu mine, ce-o zice?", a spus el.

După ce și-a încheiat numărul, Johny Romano a urcat pe scenă și și-a început numărul cu o dedicație muzicală pentru colegul său: "Înainte să începem, am și eu câteva vorbe pentru colegul meu polițai. Vai, vai domn' polițai, probleme cu mine n-ai! Astă seară pleci acasă...

Vreau să vorbesc despre niște probleme personale. În ultima perioadă a devenit din ce în ce mai ușor să împărtășesc cu lumea din realitatea mea și vreau să vă povestesc un șir de patru, cinci zile care au avut o înclinare din ce în ce mai oribilă până mi-am revenit Am avut două ediții de filmat la Te cunosc de undeva! Prima zi Catanga, a doua zi Puya. În fine, am terminat prima ediție și am uitat că avea, pedichiura făcută, unghii roșii. Mă băg la somn că am ajuns târziu și când m-am trezit mă duc la magazin mort așa în papuci, bermude și un tricou pe mine. Îmi aprind o țigară și vine cunoștință de ale mele Petrică davistu, Petrică care este după cum îi spune și numele davist. un băiat care are urechea tăiată.

Vine la mine se uită Și zice Băi, Johny, nu mai bea energizante din astea că îți fac rău. Pleacă omul și după se întoarce, se uită la unghii, și zice: Ce bagi? De ce ai unghiile făcute", povestea a continuat la fel de amuzantă.

COSTEL a avut cuvântul final. COSTEL merge mai departe în SEMIFINALĂ cu Johny Romano.

Duelul în trei: Mariah Girouard, Mirel Popinciuc și Simon Tage, din echipa Mariei. Cum s-au descurcat cei trei în ediția 9, de pe 25 noiembrie 2022. Cine merge în Semifinală

Mariah Girouard: "Ultima dată când am fost aici am vorbit despre ceva foarte drag mie. Am vorbit despre criminali în serie. Așa că o să vorbesc despre ceva foarte similar: pisici. Am o pisică acasă, mă identific drept mamă de pisică. Când spun asta sunt persoane care se supără, adică mamele de bebeluși. Mă comport cu pisica mea așa cum m-aș comporta cu copilul. Îi pun pe jos un bol cu mâncare și un bol cu apă și îi spun "Să ai o zi bună", așa și-a început Mariah numărul.

După hohote de râs provocate de numărul Mariahei, a urmat pe scenă un alt număr savorus al lui Mirel Popinciuc: "Am fost să Vama Veche și încă îmi este rău. Nu știu dacă ați fost vreodată în Vama Veche, dar se întâmplă lucrurile agresive acolo. Nu știu ce pun aia în droguri, dar bă băiatule!?. Cineva mi-a pus niște droguri în droguri. Nu e nașpa când se întâmplă asta!? Vin cu ceva în buzunar și plec cu altceva în stomac".

Simon Tage a fost ultima concurentă pe scenă și numărul său a fost extrem de haios: "Tocmai am fost la toaletă pentru că aveam emoții. Cineva a intrat și mă gândeam, să mergi la o toaletă publică este ca și când ai participa la un atac armat în școală, pentru că stai acolo și speri că nimeni nu va afla unde ești și nu afla nimeni. A fost bine! Am o iubită nouă și destul de recent ne-am mutat împreună. Nu s-a schimbat nimic față de atunci când locuiam singur, doarfaptul că acum este păr peste tot", și-a început acesta numărul.

MARIA a avut cuvântul final. MARIA merge mai departe în SEMIFINALĂ cu Mariah Girouard și Mirel Popinciuc

