Stand-up Revolution sezonul 2, 30 septembrie 2022. Johny Romano și Otilia Bilionera au făcut show. Ce s-a întâmplat ediția 1

Prima ediție din sezonul 2 al emisiunii Stand-Up Revolution a început în forță! De data aceasta, Maria Popovici li s-a alăturat lui Teo, Vio, Costel şi Dan Badea la masa jurizării. De data aceasta show-ul de la Antena 1 aduce o porție dublă de suspans și emoții, căci jurații vor intra la votul publicului și, la final, cel care va obține cel mai mic punctaj, va părăsi masa jurizării.

Ce s-a întâmplat ediția 1 a emisiunii Stand-Up Revolution sezonul 2, de la Antena 1

În ediția din 30 septembrie 2022, concurenții au reușit să surprindă din plin cu prestațiile lor. Unii au primit voturi favorabile, în timp ce alții nu au reușit să fie pe placul votanților.

Am avut parte nu doar de glume savuroase, ci și de momente de iluzionism sau de concurenți celebri.

Dan Birtaș a stârnit discuții între jurați, în prima ediție a show-ului Stand-Up Revolution, sezonul 2, de la Antena 1

Dan Birtaș este pasionat de stand-up și face asta de aproximativ doi ani. Tânărul merge la serile de amatori și exersează această pasiune la sesiunile de open mic.

„Îmi place. E și fun, e și traumatizant uneori. Nu am mai făcut asta, îmi bate inima. E ca un sport extrem puțin. E ca un bungee jumping emoțional Stand-Up Revolution. Sunt sigur că o să-mi tremure mâinile de la emoții. Eu consider că e un succes dacă nu o să leșin în fața juriului”, a zis concurentul plin de emoții, cu puțin timp înainte de-a urca pe scenă.

Apoi, destul de încrezător, Dan Birtaș a realizat un număr de stand-up despre viața de cuplu. Glumele sale au fost destul de apreciate, judecând după faptul că a primit vot verde de la Costel, Vio și Maria Popovici.

După savurosul moment de stand-up, la masa juraților au luat naștere discuții aprinse și astfel au ieșit la iveală și anumite alianțe făcute la Stand-Up Revolution, sezonul 2.

„Eu am dat primul da, pentru că am simțit în vocea ta niște emoții mari. Fiind primul, îți dai seama, trebuie să spargi gheața! Și sunt un om foarte bun, să știți, oameni buni!“, a zis Costel.

„Om de nedat afară“, a recizat cu zâmbind Dan Badea, stârnind râsul tuturor.

„Deja începeau jocurile de culise, dacă îmi permiteți să zic. Deja a început lupta pentru putere, oameni buni“, a zis ulterior acesta la testimonial.

Vio a reacționat și el, spunând: „Să-l placă oamenii și, din milă, să-l țină – ceea ce nu mă deranjează! Eu cu Costel vin la pachet. Deci, păstrați-l pe Costel, că e un plus pentru mine: să rămânem acolo, în emisiune!“.

Astfel a ieșit la iveală că Vio, Costel și Maria Popovici au făcut alianța pozitivă (da), în timp ce Teo și Dan Badea au făcut alianța nu, ca să fie una antitetică.

Teo: „Eu, ca prim membru al alianței «Nu», votați: «Nu îi dăm afară pe ăștia doi» (…). Poate înainte să se pună problema că putem fi dați afară de la masa juriului, aș fi zis: «Hai, mă, treacă-meargă», dar acum e altfel, tată. Pentru a-mi asigura traiul, mă, băiatule, în următorul sezon, înțelegi?! (…). Bă, să știți că eu, în concursul ăsta, eu vreau să stau pe locul III. Deci, eu vreau să iau bronzul și în sezonul 2“.

Vio: „Normal că își dorește victoria foarte mult! Și nici nu are răbdare, știi? Să iei pe cineva să mai îndrumi… cum am eu, oameni buni! Și așa că vrea să ia pe cineva care are experiență... Păi, ia-l, domnule direct pe Micutzu și fă-ți tu echipă acolo!“.

Publicul a decis apoi ca Dan Birtaș să intre în echipa lui Viorel.

Geo Adrian i-a făcut pe jurați să râdă în hohote, în prima ediție a emisiunii Stand-Up Revolution sezonul 2

Geo Adrian este din Craiova, a încercat să facă stand-up și a „eșuat lamentabil”. Apoi, ceva mai târziu, a încercat iar și norocul a fost de partea lui. În prezent se poate lăuda cu patru ani de experiență în domeniu.

Fără emoții, concurentul și-a început momentul de stand-up comedy cu glume despre lucrurile care îl deranjează.

„E clar că e cineva care face stand-up”, a fost de părere Teo, încă de la început.

Maria Popovici a fost prima care a dat votul verde, urmată apoi de Costel. Vio și Dan Badea. Jurații au râs în hohote la glumele despre Cheluțu, câinele lui Dorian Popa, care a adunat în conturi o sumă colosală.

Apoi a venit momentul în care publicul să decidă!

„M-aș bucura enorm de mult să lucrez cu oricare dintre ei”, a zis Geo Adrian, în așteptarea verdictului.

Surpriza a fost mare atunci când s-a aflat că acesta a mers în echipa lui Costel.

Bogdan Urucu e polițistul care i-a surprins pe toți cu modul în care arată, la Stand-Up Revolution sezonul 2, episodul 1

Un alt concurent care și-a făcut curajul să urce pe scena Stand-Up Revolution sezonul 2 este Bogdan Urucu, un tânăr în vârstă de 33 de ani care a reușit să atragă privirile încă din etapa preselecțiilor. Bărbatul este polițist și lucrează la Brigada de Poliție Rutieră, la Biroul de cercetări penale. Plin de încredere, concurentul a pășit pe scenă și și-a început în forță numărul de stand-up comedy cu dezvăluiri cu tentă amuzantă despre el și trecutul său. Nu mică a fost surpriza juraților atunci când au auzit că Bogdan Urucu este polițist, are păr lung și barbă și este totodată și model și influencer. Glumă după glumă, Maria Popovici, Teo, Vio, Costel și Dan Badea au ascultat cu mult interes momentul tânărului care a frânt multe inimi în rândul publicului feminin. Costel și Dan Badea i-au dat vot verde și surpriza abia apoi a venit! Când s-au ridicat ecranele și au văzut cum arată bărbatul, de fapt, jurații au rămas mască.

„Chiar ești polițist?”, a vrut Dan Badea să afle, în prima ediție a emisiunii Stand-Up Revolution, sezonul 2, de la Antena 1.

„Eu nu cred că e polițist. Poate e polițist la petreceri!”, a zis Vio la testimoniale.

Totuși, zâmbetul juratului a dispărut rapid atunci când Bogdan Urucu, la cererile insistente ale publicului feminin, și-a desfăcut părul și l-a lăsat liber. Când șuvițele lungi și blonde și-au făcut apariția, doamnele și domnișoarele au fost în liber. Mai mult decât atât, chiar și jurații nu s-au putut să nu admire „cât păr poate să aibă un bărbat”. Vio, posesor de chelie, nici nu și-a putut ascunde „invidia”.

„Nu o să-ți ascund faptul că nu te suport. Nu vreau să fie vreun secret faptul că efectiv mă deprimi”, a zis acesta, fără pic de reținere, în ediția 2 din sezonul 2 al emisiunii Stand-Up Revolution.

Johannes, celebrul iluzionist, l-a făcut pe Costel să leviteze și toți au fost uluiți la Stand-Up Revolution, sezonul 2

Un moment cu totul și cu totul special a fost atunci când pe scena emisiunii Stand-Up Revolution și-a făcut apariția celebrul iluzionist Johannes. Costel s-a ridicat de la masa juriului și s-a apropiat de artistul care era gata să își înceapă numărul.

Folosindu-se de niște cartoane numerotate, Johannes a făcut primul truc de iluzionism și jurații s-au amuzat din plin. Apoi a venit un alt truc, în care Costel a fost captivat de modul în care poate să țină o curea în echilibru, sfidând astfel gravitația. Dar ceea ce a urmat a fost cu adevărat surprinzător!

Johannes l-a așezat pe Costel pe o masă și a început să îl pregătească pentru următorul număr.

„Mă taie în două, să vezi dacă nu! Asta a fost!”, a zis Costel, în timp ce iluzionistul îl învelea cu o bucată de material de pe masă.

„Nu cred! Levitez! E adevărat că levitez?!”, a întrebat el uimit, atunci când și-a dat seama de ceea ce se întâmplă.

„Frate, ce e asta?! Ce face?! Înțeleg că e o iluzie, dar eu nu pot să înțeleg cum plutea Costel. Explică-mi, îmi înnebunește creierul. Dacă eu văd cu ochii că plutea, în fața mea!”, a reacționat Maria Popovici, extrem de uimită.

Apoi, tot ca prin minune, Costel a revenit în poziția inițială. Extrem de surprins, acesta a revenit la masa jurizării și toată lumea a fost uluită.

Apoi, camerele de filmat au arătat cum, în culise, Maria Popovici și Vio au mers în culise după colegul lor, ca să descopere mai multe detalii despre experiența trăită de el.

„Îmi pare rău să vă spun, dar eu am levitat! Moș Crăciun există!”, a dezvăluit Costel, încă impresionat de tot numărul prezentat de iluzionistul Johannes, invitat special în prima ediție a emisiunii Stand-Up Revolution, sezonul 2, de la Antena 1.

Otilia Bilionera i-a surprins pe jurații emisiunii Stand-Up Revolution, sezonul 2

O altă surpriză din prima ediție a emisiunii Stand-Up Revolution sezonul 2 a fost atunci când pe scenă și-a făcut apariția Otilia Bilionera. Jurații nu au știut că este vorba despre ea, așa că primul aspect pe care l-au remarcat a fost „vocea cristalină și jucăușă” a concurentei.

Întregul moment de stand-up al artistei a fost cu și despre experiența de-a avea diferite animale de companie. Glumele au fost variate, surprinzătoare și, pe alocuri, chiar neașteptat de îndrăznețe.

Teo a fost primul care a apăsat butonul verde, apoi l-au urmat și Dan Badea, Costel și Maria Popovici, dar și Vio. Când wall-urile s-au ridicat, jurații și-au dat seama cu cine stau de vorbă!

Maria Popovici a apreciat faptul că artista nu a avut deloc emoții, chiar dacă a făcut stand-up pentru prima oară. Costel i-a lăudat vocea, iar Teo a explicat că a dat roșu pe motiv că a dat senzația că citește de pe foi, lucru „taxat” de Șerban Copoț.

„Nu, nu, nu, Șerban! Lasă gluma la o parte! Aici nu e loc de glume, la Stand-Up Revolution! E traiul meu în joc și așa că mă duc la punct ochit, punct lovit! Eu am dat roșu, pentru că am simțit că citești. Și, în general, vreau să lucrez cu oameni care…“ , a zis Teo, moment în care Dan Badea l-a completat pe colegul său jurat: „Nu știu să citească!“.

Spre amuzamentul tuturor celor prezenți în platoul de filmare, Teo a spus: „Da!“ la replica lui Dan Badea.

Apoi, publicul a votat și a decis ca Otilia Bilionera să meargă în echipa lui Dan Badea.

„Nu cred că Dan Badea va face o piesă! A fost doar ca să vă păcălească, stimat public.“, a fost de părere Vio, la testimoniale.

Dan Badea: „Bă, eu am o strategie pentru sezonul ăsta și n-am cum să fiu dat afară! Eu îmi iau toate vedetele. Oamenii votează cu vedetele, facem piese, facem circ, facem de toate. N-am cum să mă duc“.

„Eh, da! Badea și strategiile lui! O să ia toate vedetele ca să își creeze o echipă cu vedete! Nu merge așa! Trebuie să îți creezi o echipă cu niște oameni cu care chiar să se vadă o transformare la ei! Nu să fie sau să nu fie vedete. Ce importanță are?! Ce e asta? Vedete?“, a zis Maria Popovici la testimoniale.

Teo: „Eu am altă strategie, mă! O să mă duc prin sate cu găleți și cu făină… Eu merg pe astea testate, nu pe vrăjelile voastre cu piese și vedete“, iar Vio a intervenit: „Exact! Cumperi voturi, cel mai sigur e!“. Teo a mai adăugat: „Păi, da, cum să nu?! Despre ce vorbim, prieteni?!“.

Elena Voineag a făcut senzație cu momentul său în prima ediție Stand-Up Revolution, sezonul 2

Tot în prima ediție din sezonul 2 al emisiunii Stand-Up Revolution de la Antena 1 am putut s-o vedem și pe Elena Voineag, o figură destul de cunoscută în lumea artiștilor.

Prima care i-a recunoscut vocea a fost chiar Maria Popovici. Ca să impresioneze juriul și să demonstreze că are tot ce îi trebuie ca să meargă mai departe, concurenta a prezentat un număr de stand-up despre experiențele trăite pe un celebru site de întâlniri, dar și într-o vacanță, atunci când vila unde s-a cazat era plină de copii mici și gălăgioși. Glumele au fost savurate și s-a râs intens în public. Vot verde însă a primit de la Maria Popovici, dar și de la Costel și Dan Badea.

„Eu am dat roșu, pentru că ești foarte coerentă, clar știi foarte bine ce faci, dar, din nou: am nevoie în echipă de oameni cu care să simt că sunt în aceeași zonă și tu ești în altă zonă. Deci, din cauza asta: de diferență de stil, am dat roșu. Sunt un om foarte bun, unde sunt camerele? Sunt un om foarte bun, adică, eu par rău, dar, de fapt, sunt doar din dragoste rău, nu e o răutate efectivă. Mulțumesc mult de tot, să nu mă dați afară”, a zis Teo, atunci când a făcut jurizarea.

„Strategia lui Teo, pe care o înțeleg, este de a fi durul, știi? De a fi durul juriului – ceea ce mi se pare o strategie bună dacă vrea să rămână în acest concurs“, a zis Vio în testimoniale.

„Presiune, bă! Se simte presiunea“, a completat Dan Badea.

„S-a schimbat totul! Umbra eliminării a început să plutească peste toți!“, a mai completat Teo, la testimoniale, semn că surprizele din sezonul 2 Stand-Up Revolution țin jurații cu sufletul la gură.

Elena Voineag a ajuns, după votul publicului, în echipa Mariei Popovici.

Bebeto Yildirim i-a luat prin surprindere pe jurații de la Stand-Up Revolution, sezonul 2

Prima ediție Stand-Up Revolution sezonul 2 a început cu o oarecare doză de confuzie pentru cei cinci aflați la masa juriului. S-a auzit prima glumă, apoi și a doua, dar cu o altă voce. Apoi, a treia și a patra glumă au arătat în mod clar faptul că pe scenă se află, de fapt, mai multe domnișoare. Acesta a fost momentul în care curiozitatea juraților a atins cote mari. Pe parcursul momentului, doar Vio a dat votul verde, în timp ce Costel, Maria, Dan Badea și Teo au dat vot verde.

Apoi, jurații au putut vedea cine se află pe scenă și nu mică le-a fost mirarea atunci când au descoperit patru tinere, dar și un bărbat stând pe un tron!

„Pe moment rămâi blocat. Nu că erau 4 tinere, ci pentru că apare un domn bine aranjat, îmbrăcat elegant și zâmbind enigmatic, stând pe un tron. Se complică prea tare misterul. Cum ar veni...Am rezolvat o problemă și am dat de mă-sa!”, a spus Teo.

Aceeași senzație au avut-o toți jurații, care au dorit să afle cine este bărbatul care stă pe tron, înconjurat de cele patru tinere care au făcut momentul de stand up comedy.

„Bună seara! Numele meu este Bebeto Yildirim, sunt turc, mi-a plăcut platoul acesta, am vrut să fac altceva. Nu am făcut niciodată stand-up, am zis să fac testul acesta. Le-am adus pe ele să vorbească în locul meu”, a zis concurentul zâmbind.

„Scena arată atât de greșit”, au fost de părere jurații, care nu au fost de acord cu acest mod de-a prezenta momentul artistic, cea în care un bărbat stă pe un tron și lasă femeile care îl însoțesc să facă totul.

„Se simțea în aer o stânjeneală. Din partea noastră, nu din partea lui. El nu simțea ce e stânjeneala”, a zis a zis Costel.

Am aflat apoi că Bebeto Yildirim este cel mai sexy „sugar-daddy” de pe TikTok. Turcul este un personaj foarte cunoscut în mediul online și, cu fiecare videoclip postat atrage privirile doamnelor și al domnișoarelor.

Johny Romano a făcut senzație în prima ediție a emisiunii Stand-Up Revolution sezonul 2, de la Antena 1

Un alt moment cu totul și cu totul special a fost atunci când pe scena emisiunii și-a făcut apariția nimeni altul decât celebrul Johny Romano. Îndrăgitul artist a spus că a ales să facă acest pas pentru a încerca ceva nou și pentru a vedea dacă se pricepe la stand-up.

Chiar dacă a avut ceva emoții la început, îndrăgitul cântăreț și-a luat inima în dinți și a început să facă dezvăluiri complet neașteptate despre el și trecutul tău. Practic, întregul său număr de stand-up s-a bazat pe întâmplări trăite de el în copilărie, povestite într-un mod extrem de amuzant. Glumă după glumă, jurații l-au urmărit cu multă atenție și au părut să savureze din plin momentul. Costel, Dan Badea și Teo au fost primii care i-au dat butonul verde, iar la finalul momentului au votat la fel și Maria Popovici și Vio.

Când a văzut că a primit cinci voturi, toate verzi, Johny Romano a fost mai mult decât surprins: „Mamă, ce m-ați emoționat! Astea sunt povești adevărate, din copilărie”, a zis artistul juraților de la Stand-Up Revolution sezonul 2, de la Antena 1.

Un moment cu adevărat amuzant a fost atunci când Vio a realizat că pe scenă se află, de fapt, Johny Romano! Așa cum era de așteptat, colegii săi s-au amuzat din plin și l-au „taxat” pe măsură.

Apoi, Dan Badea a zis că l-a cunoscut pe Johny Romano la o petrecere. Atunci, acesta i-a mărturisit că a pierdut 7 sute la barbut!

„De ce mă dai în fapt? De ce mă dai în fapt? M-ai nenorocit acum! Mama știe că nu mă mai joc“, a fost replica neașteptată a cântărețului.

Extrem de sincer, acesta a dezvăluit că vrea să meargă în echipa lui „Costeluș” și se pare că publicul a ținut cont de această dorință!

Costel: „El avea text și a renunțat la el ca să urce pe scenă cu poveștile lui? Asta este tare! Asta este una dintre cele mai tari chestii pe care… foarte șmecher!“.

Dan Badea: „Nu cred că am avut un regret atât de mare nici în primul sezon! Mie chiar îmi place băiatul ăsta și chiar e pe felia mea! Și chiar îl admir și știu că aș fi putut face miez din el. Nu zic: Costel nu poate… Dar nu poate! Costel o să-i fie mai mult fan decât profesor, o să vedeți“.

Despre Stand-Up Revolution sezonul 2, cel mai tare show de stand-up

Cel de-al doilea sezon Stand-Up Revolution de la Antena 1 vine cu o mulţime de surprize, inclusiv la masa juriului. După ce Maria Popovici li s-a alăturat lui Teo, Vio, Costel şi Dan Badea în jurizarea momentelor de stand-up, în acest sezon, jurații vor intra la votul publicului și, la final, cel care va obține cel mai mic punctaj, va părăsi masa juriului.

Amatori sau experimentați, concurenții vor fi ascultați, îndrumați și sfătuiți pe parcursul competiției de temerarii stand-up-ului românesc și vor fi susținuți și încurajați în culisele emisiunii de către Șerban Copoț și Ilona Brezoianu.

Fiecare concurent trebuie să aibă vorbele la el pentru a-i convinge pe jurați să apese butonul verde și să se ridice ecranul din fața lor pentru a-i vedea. Concurenții care obțin numărul minim de voturi verzi din partea juraților merg mai departe în concurs și ajung la votul publicului. Cei din public aleg în echipa cărui jurat va ajunge fiecare concurent.

