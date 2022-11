Stand-up Revolution sezonul 2, 4 noiembrie 2022. Iulia Albu, apariție surprinzătoare pe scenă. Ce concurent i-a cucerit pe jurați

În ediția de pe 4 noiembrie 2022 de Stand-Up Revolution sezonul 2 concurenții care au pășit pe scenă au fost: Mario Nistor, Iulia Albu, Dima Watermelon, Mădălin Cîrje, Diana Ciobanu, Teodor Abagiu, Bogzi și Janette.

Seara de distracie a început cu un moment de senzație prezentat chiar de juratul Costel, care a stârnit hohote de râs și admirația colegilor săi cu glumele despre exercițiile de dicție și mersul la sală.

După deschiderea în forță, a venit rândul concurenților să dea tot ce au mai bun pentru a obține un loc într-una dintre cele cinci echipe.

Mario Nistor, seria de glume scurte care i-a convins pe jurați

Deși nu a pășit pe scenă cu foarte multă încredere, Mario Nistor a reușit să îi amuze pe jurați și pe cei din platou cu seria lui de glume absurde. „Am văzut un câine care a traversat strada și l-a călcat mașina, dar hey, cam asta se întâmplă când traversezi pe gri”, a fost gluma care l-a făcut pe Costel să apese butonul verde.

„În 11 din 10 cazuri sunt foarte prost la estimări”, a mai spus el. „Săptămâna trecută am fost să repar un ceas. Când am ajuns, ceasornicarul a zis: Ai întârziat. I-am spus: Da, știu d-aia am venit”, a mai glumit el.

Până la final, el a reușit să obțină cinci voturi verzi. „Mario, vreau sa zic că astăzi, la filmarea asta, îmi e foarte rău, și cu toate astea m-ai făcut să rând”, i-a spus Maria Popovici. În urma votului publicului Mario Nistor a ajuns în echipa lui Dan Badea.

Iulia Albu i-a pus la punct pe jurații Stand-Up Revolution cu replicile tăioase. Ce le-a spus

Iulia Albu a acceptat invitația de a urca pe scena Stand-Up Revolution cu mare bucurie și a făcut show. Îmbrăcată într-o ținută spectaculoasă de inspirație marină, vedeta a păși ca și cum este ca și cum era pe unul dintre cele mai importante catwalk-uri din lume, iar publicul a aplaudat-o îndelung.

„Despre ce vreți să vorbim? Despre geneză? Voi ce credeți că a fost primul: oul sau găina?, a spus aceasta, moment în care Maria Popovici și-a dat seama imediat cine a urcat pe scenă

„Apropo de geneză și soacră… aud că tu, Costel, te-ai căsătorit recent… E incredibil ce lucruri pot face unii pentru un buletin de București! (…). a spus Iulia Albu în timpul momentului special creat.

În clipa în care jurații care au apăsat butonul verde şi au încercat să o convingă să vină în echipa lor, vedeta le-a mărturisit cu franchețe: „Încă nu sunt sigură dacă vreau să fiu în echipa cuiva sau vreau să fiu în locul cuiva“, iar Teo a exclamat: „Al șaselea jurat! Surpriză! Cât mai poate să se lungească masa asta?“.

Deși a primit 3 voturi verzi și două roșii, Iulia Albu nu a mers în etapa următoare.

Dima Watermelon, ucrainianul care a glumit pe seama războiului și a lui Volodimir Zelenski

Dima Watermelon a venit din Ucraina pentru a demonstra tuturor că este un profesionist. El a făcut furori cu materialul său și a glumit pe seama războiului.

„Provin din Ucraina sau mai bine spus, din ce a rămas din ea. Am făcut gluma asta la început ca să verific dacă sunt ruși în public. Dar este adevărat. Sunt refugiat. Acum locuiesc în Germania. Am plecat din Ucraina acum cinci ani. M-am pregătit din timp”, a glumit concurentul de la Stand-up Revolution sezonul 2.

„Umorul tău a fost cam negru. Este puțin cam devreme să faci glume despre războiul din Ucraina. Dar e bine că le faci tu”, a spus Maria Popovici.

Cu toate acestea, Dima Watermelon i-a convins pe trei dintre jurați cu numărul său de stand-up, iar votul publicului l-a trimis în echipa lui Vio.

Mădălin Cîrje a revenit la Stand-up Revolution sezonul 2 și a făcut show total

După ce a ajuns până în etapa confruntărilor în primul sezon Stand-Up Revolution, Mădălin Cîrje a venit să își ia revanșa. Sezonul trecut, el a pierdut în fața prietenului său cel mai bun, finalistul Alexandru Dobrotă.

„Poate vă întrebați ce s-a mai întâmplat în viața mea de anul trecut. Mi s-a schimbat în bine, pe alocuri, dar am primit și multe mesaje de hate (...) Am primit un mesaj de la o doamnă: „Să-ți fie rușine, băiete. Îl batjocorești pe Dumnezeu. El ți-a dat a doua șansă și tu asta faci. D-asta merge țara asta așa”. E vina mea că economia țării e la pământ, că nu s-a vândut un sicriu în 2022”, a fost gluma care i-a convins că merită votul verde.

„Ești concurent sau ai venit invitat?”, l-a întrebat Costel. „Toți te dorim, că ai avut o neșansă. Eu vreau să mă revanșez față de tine”, a spus și Dan Badea.

După o luptă aprigă între jurați, cu cinci voturi verzi, Mădălin Cîrje a fost trimis de public în echipa lui Dan Badea.

Diana Ciobanu, glumele despre zodii care l-au făcut pe Dan Badea să își schimbe votul

Diana Ciobanu a intrat în forță pe scena Stand-Up Revolution sezonul 2. Cocurenta a pregătit un număr despre zodii care i-a surprins pe jurați

„Vreau să vă spun, încă de la început, că noi nu suntem vinovați de nimic. Totul este scris în astre. Păi dacă tu nu te uiți dimineața la horoscop, cum ai să știi că o să fii sărac pentru tot restul zilei?”, și-a început concurenta momentul.

„Jupiter și Venus au intrat în Fecioară și prietenul meu a intrat în Maria. Ca să fie și mai frumos, pe frati-miu l-a înșelat Venus de l-a zăpăcit. Așa o chema pe ea. Ea în cojuncție cu Ionuț de la scara cealaltă”, a mai spus aceasta.

„La cum ți-ai dat cu părerea, pari Săgetător”, i-a spus Costel care se pare că este un fin cunoscător.

Să știi că eu chiar cred în zodii. Soțiile noastre sunt Săgetătoare, deci știm ce avem acasă. Și mai rău, soția mea e Săgetător cu ascendent în Fecioară, deci cât de grav e asta”, a spus și Vio.

Teodor Abagiu, concurentul care a convins-o pe Maria Popovici cu poveștile sale de viață

Teodor Abagiu a venit să își serbeze ziua de naștere pe scena Stand-Up Revolution. Concurentul în vârstă de 25 de ani a pășit plin de încredere în platou, în aplauzele publicului.

„Mi-e foarte greu să vorbesc cu femeile, în general, și am și un exemplu. Îl am pe vără-miu pe care am fost gelos toată viața. Când era la liceu, agăța fete la facultate, a ajuns la facultate, agăța profesoarele și pe cuvântul meu, s-a dus la o clinică medicală cu o durere de spate și mi s-a părut incredibil că a agățat-o pe regină. N-am văzut așa ceva în viața mea”, a povestit concurentul.

El a mai dezvăluit că din acest motiv s-a apucat de karate și a fost implicat într-o bătaie. „Mi-am dat ghoizdănelul jos, mi-am pus kimono-ul și i-am spus „Mi-ai dezonorat familia”.

La finalul numărului său de stand-up, Maria Popovici și-a schimbat votul și astfel, concurentul a obținut cinci voturi verzi. „Așa-s femeile nehotărâte, ia gata! Eu mă grăbesc și apoi mi-am dat seama că merita verde”, a mărturisit jurata.

În urma votului publicului, Teodor Abagiu a ajuns în echipa lui Vio.

Janette, glume marca „Influensar de Berceni” la Stand-Up Revolution

Conoscută de pe Tik Tok și din finala iUmor sezonul 10, acolo unde face furori cu glumele sale marca „Influensar de Berceni”, Janette și-a lunt inima în dinți și a venit la Stand-Up Revolution.

„Voi ați observat că între femei și bărbați mereu o să fie un război? Eu m-am despărțit de fostul pentru că el susținea că femeile care se culcă cu mulți bărbați sunt ușoare. Și eu în capul meu blond: eu am 46 de kg, deci ce înseamnă asta?, dar el îl urmărea pe unu Andrew Tate. Ce nu înțelegeți voi bărbații e că și lampa lui Aladin, dacă e frecată de 100 de ori înainte, se ia vopseaua până ajung eu acolo.

„Vreau să mă justific de ce ți-am dat roșu. Te-am auzit vorbind și era un pic agresiv. Și dacă și cuvintele și modul în care le spui, e un pic agresiv, e prea mult. Nu ne mai poți face să râdem”, a spus Maria Popovici.

Janette nu a reușit să treacă mai departe, obținând doar două voturi verzi de la Coste și Dan Badea.

Bozgi, glumele despre gătit care au făcut delicul publicului. Ce au spus jurații

Bogzi nu este străin de comedie și a venit la Stand-Up Revolution să îi convingă pe jurați că merită un loc în echipe. Concurentul este comediant și mai mult, lucrează la un club de comedie.

„După generația cu cheia la gât, am venit noi. Generația cu mâncare la pachet, că asta suntem. Nu contează că e de la fast-food, sau de acasă. Noi n-am învățat să facem de mâncare. Știți și voi, ați văzut, se întâmplă foarte des, că d-asta merg și trenurile prost în România. Știți nu? Că sunt pline locomotivele de plase de rafie cu borcane de ciorbă, pe pat de șnițele”, a glumit concurentul.

„Omule, ai găsit rețeta pentru un număr perfect”, i-a spus Dan Badea. „Toate ingredientele pentru un număr de succes”, a adăugat și Teo. „Mi-a plăcut foarte mult ce ne-ai pre-gătit în această seară minunată”, a completat și Costel.

Cu cinci voturi verzi, Bogzi a fost trimis de public în echipa lui Teo.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 2 din Stand-Up Revolution

Cel de-al doilea sezon Stand-Up Revolution de la Antena 1 vine cu o mulţime de surprize, inclusiv la masa juriului. După ce Maria Popovici li s-a alăturat lui Teo, Vio, Costel şi Dan Badea în jurizarea momentelor de stand-up, în acest sezon, jurații vor intra la votul publicului și, la final, cel care va obține cel mai mic punctaj, va părăsi masa juriului.

Amatori sau experimentați, concurenții vor fi ascultați, îndrumați și sfătuiți pe parcursul competiției de temerarii stand-up-ului românesc și vor fi susținuți și încurajați în culisele emisiunii de către Șerban Copoț și Ilona Brezoianu.

