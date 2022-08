Finala Stand-up Revolution | Sezonul 1, 7 august 2022. Alexandru Banciu, cele mai tari glume despre team building-ul alături de Costel

În Finala Stand-up Revolution - Sezonul 1 din 7 august 2022, Alexandru Banciu a venit cu cele mai bune glume ale sale în fața celor patru maeștrii de la masa juriului. Concurentul vorbește despre team building-ul alături de mentorul său Costel: " Am fost la Divertiland, am fost la piscină, unde am făcut și stand up paddle. Chestia e că eu am mai făcut baie cu Costel, dar niciodată îmbrăcat", a glumit concurentul.

