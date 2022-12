Finala Stand-Up Revolution sezonul 2, 30 decembrie 2022. Ioana State își caută perechea printre cererile de divorț

Finala Stand-up Revolution Sezonul 2, din 30 decembrie 2022. Pe scenă și-a făcut apariția Ioana State sub prezentarea celui din a cărei echipă face parte: Dan Badea. ”Uitați-vă la mine cât sunt, sunt crescută la țară, mai dată așa prin curte. (...) Nu vine ce trebuie spre mine. Ăia buni sunt luați, ăia care rămân sunt ponei. Eu nu-mi pierd speranța, din ce am văzut la televizor, rata divorțurilor este, statistic vorbind, foarte mare. Nu am decât să fac cerere la primărie și să primesc o notificare când se mai pronunță un divorț. Să stau la pândă să văd cum se eliberează, ca parcările din centru”, a povestit Ioana pe scenă.

Vineri, 30.12.2022, 17:13