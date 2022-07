Semifinala Stand-up Revolution | Sezonul 1, 31 iulie 2022. Battle: Claudiu Popa vs. Fares

În semifinala Stand-up Revolution - Sezonul 1 din 31 iulie 2022, în urma tragerii la sorți, următoarea bătălie din prima semifinală de la Stand-Up Revolution s-a dat între Claudiu Popa (team Vio) și Fares (team Dan Badea). „Ce am descoperit eu, însă, este că stand-up-ul este singura meserie care are seara amatorilor. Și chiar cred că un lucru bun. Cred că niciunul dintre voi nu ar vrea să se trezească că îți rupi mâna, te duci la spital, ajungi la Camera de Gardă și apare după o perdeluță, o asistentă super drăguță: Hei! Bine ați venit la seara amatorilor! Primul doctor este Alin. Alin nu a mai făcut asta niciodată, dar prietenii spun că are potențial”, a spus concurentul din echipa lui Vio.

Duminica, 31.07.2022, 11:47