Semifinala Stand-up Revolution | Sezonul 1, 31 iulie 2022. Battle: Sașa Ciobanu vs. Mahmoud Chaher

În semifinala Stand-up Revolution - Sezonul 1 din 31 iulie 2022, Sașa Ciobanu și Mahmoud Chaher sunt primii concurenți care au dat startul. „Eram la un moment dat la un festival care se numește Street Food, e de mâncare și am văzut o bătrânică de vreo 70, 80 de ani aproape care era foarte ofticată pe festival și nu știam de ce. Eu ca un om cu bun simț am vrut să mă bag în seamă, am văzut că a transpirată de nervi și zic: Doamnă, de ce sunteți supărată?. Ea zice: „Păi, ăsta nu e un festival care se ține în România? De ce scrie în engleză? Mă mir că la 70,80 de ani știa engleză și i-am zis: Doamnă, știti ceva? Nu mai fiți hateriță”, a povestit Sașa Ciobanu, din echipa lui Costel.

Duminica, 31.07.2022, 11:39