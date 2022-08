Semifinala Stand-up Revolution | Sezonul 1, 6 august 2022. Battle: Paul Szabo vs. Gabriel Toader

În cea de-a doua semifinală Stand-up Revolution - Sezonul 1 din 6 august 2022, Paul Szabo și Gabriel Toader au venit în fața juraților cu cele mai bune glume ale lor. "Am șase luni de când nu mai beau și două luni de când spun gluma asta. Sunt într-o relație deschisă cu o tipa, de câteva luni. Adică ea are voie să mai iasă și cu alții, eu doar am voie să zic că sunt într-o relație deschisă", a spus Paul Szabo.

Vineri, 05.08.2022, 18:59