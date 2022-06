Cea de-a opta gală Te cunosc de undeva!, lider de audienţă la nivel urban şi naţional. Alexia şi Dima, câştigătorii serii

Așadar, conform datelor oferite de Kantar Media, la nivelul publicului din mediul urban, Antena 1 a fost aseară, în intervalul de difuzare al emisiunii Te cunosc de undeva! (19:59 – 00:11), lider de audienţă, cu 5.9 puncte de rating şi o cotă de piaţă de 20.1%, urmată de Pro TV, cu 4 puncte de rating și 13.5% cota de piață.

De asemenea, la nivelul publicului din toată țara, Antena 1 a fost cel mai urmărit post de televiziune, cu o audiență medie de 4.9 puncte de rating și 16.7% cota de piață, urmată de Pro Tv cu 4.1 puncte de rating şi 13.8% cota de piaţă. În minutul de aur, 22:18, peste 1.2 milioane de telespectatori la nivel naţional urmăreau jurizarea celei mai noi ediţii Te cunosc de undeva!, la Antena 1.

A opta gală Te cunosc de undeva!, lider de audienţă la nivel urban şi naţional

Ultima ediție înainte de semifinală a fost una spectaculoasă, emoțiile au fost vizibile, iar lupta pentru premiul cel mare din ce în ce mai strânsă. Surorile Odagiu au spart gheața cu o melodie care a ridicat pe toată lumea în picioare, o reinterpretare a hit-ului, care în vara lui 2007 a fost responsabilă pentru toate furtunile.

Umbrella, melodia cunoscută ca blestemul Rihannei, reinterpretată de trupa Baseballs, a adus energie în platoul Te cunosc de undeva! cu ajutorul Monicăi și al Anei Odagiu. Emi și Cuza au făcut tot ce este omenește posibil pentru a intra pielea personajului, Rag’n’Bone –Human. O schimbare de registru și un moment care a sensibilizat pe toată lumea.

Maria Buză și Paula Chirilă și-au căutat eroul în cea de-a opta gală Te cunosc de undeva!. Cele două concurente s-au transformat în Bonnie Tyler și au interpretat cel mai bine vândut hit al tuturor timpurilor, Holding out for a hero. Ea, o domnișoară sfioasă, iar el un băiat dur, un moment senzual, care le-a dat bătăi de cap echipei formate din Anisia Gafton și Ionuț Rusu. Cei doi i-au adus pe scenă pe Camila Cabello și Shawn Mendes cu al lor hit Senorita.

De la pop sensual la country, o transformare cu sclipici marca Ilona Brezoianu și Florin Ristei. Cei doi au intrat în pielea lui Harry Styles și Shania Twain, interpretând melodia Man I feel like a woman, un moment care a adus festivalul Coachella în platoul Te cunosc de undeva!. Regele Rock’n’Roll-ului și-a făcut apariția în platou cu ajutorul lui Romică Țociu și a lui Carmen Chindriș, care au interpretat melodia My Way. Următorul moment l-a adus în fața publicului pe prințul direct încoronat, Prince. În vara anului 1986, piesa Kiss era fredonată de toată lumea. Alexia și Dima s-au transformat în Prince, într-un moment de senzualitate și dans, care a ridicat pe toată lumea în picioare. Ultima transformare a serii a dus emoțiile la cote maxime, iar concurenții nu au putut să își stăpânească lacrimile. Zarug și Jazzy Jo s-au transformat în Edith Piaf - Je ne regrette rien.

După opt transformări spectaculoase, a venit momentul juratilor să puncteze concurenții. Cea mai bună transformare a serii a câștigat detașat, atât jurații cât și concurenții considerând că Alexia și Dima merită să câştige. Cu câte două gale câştigate, Alexia şi Dima şi emi şi Cuza sunt cei care vor debuta cu un duel în semifinala difuzată sâmbăta viitoare, de la 20:00, la Antena 1, pentru ca la finalul duelului să se decidă primul cuplu care va intra în marea finală.

Cum se vor descurca cele opt cupluri de concurenți cu noile roluri atribuite lor de năstrușnica ruletă a personajelor, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbăta viitoare, de la ora 20:00, în semifinala celui de-al 17-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!.