Monica Anghel, concurentă Te cunosc de undeva!, a obținut permisul auto care-i permite să tracteze remorci pentru cai

Artista face echipă cu fratele ei, Alex, în noul sezon Te cunosc de undeva!, la Antena 1

Monica Anghel a obținut permisul auto care-i permite să tracteze remorci pentru cai

Monica Anghel, pe care telespectatorii Antenei 1 o vor vedea, în curând, la Te cunosc de undeva!, show în care va face echipă cu fratele ei, Alexandru, a obținut permisul pentru categoria BE, care îi permite să tracteze remorci pentru cai și rulote.

“Am avut foarte multe emoții, cum nici pe scenă n-am avut. Dar am putut să le stăpânesc și m-am descurcat foarte bine atât la sală, cât și la traseu. După traseu, am mai avut o probă de trecut, aceea de cuplare și decuplare de remorcă. Am fost singura femeie care s-a prezentat la examenul pentru această categorie și m-am simțit foarte bine, pentru că nu m-a recunoscut nimeni (râde). Am avut și un instructor foarte bun, Bobi, Deneș, care îmi este prieten de 20 de ani. Permisul îmi va veni prin poștă, peste 15 zile, și îmi va permite să tractez remorci pentru cai, rulote și microbuze 8 +1”, spune Monica.

Artista și-a dorit să obțină acest permis ca să le poată da o mână de ajutor prietenilor ei posesori de cai, în special lui Nelu Secheli, instructorul ei de echitație. “Toți prietenii mei care au cai să apeleze la mine!”, mai spune Monica, încântată de această reușită a ei.

Mare iubitoare de cai, Monica Anghel face echitație periodic, de aproape nouă ani, sub îndrumarea lui Nelu Secheli, iar de un an de zile a început să învețe să facă acrobații pe cal, avându-l ca instructor pe maestrul Filimon Iordache.

