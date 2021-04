Adriana şi Romică au câştigat gala dedicată pieselor de top la Te cunosc de undeva!

Taraful Caliu le-a purtat noroc Adrianei şi lui Romică, astfel că cei doi şi-au adjudecat un nou trofeu cu rolul Vioricăi Rudăreasa şi al lui Ionel Tudorache.

Emisiunea, lider de piaţă în rândul publicului din mediul urban

Transforming show-ul de la Antena 1 a adunat în fața micilor ecrane 1.9 milioane de telespectatori la nivelul publicului din toată țara, în minutul de maximă audiență, de la ora 21:35 şi a condus clasamentul audienţelor la nivelul întregului public urban, cu un rating mediu de 8.7 puncte şi 20.4% cota de piaţă. Poziţia secundă a fost ocupată, la nivelul aceluiaşi target şi în acelaşi interval orar, de Kanal D, cu 8 puncte de rating şi 18.7% cota de piaţă, urmat de Pro TV cu 5.3 puncte de rating şi 12.6% cota de piaţă

Concurenții celui de-al 16-lea sezon al show-ului “Te cunosc de undeva!” și-au pregătit cu multă atenție transformările pe care le-au avut de realizat sâmbăta aceasta, într-o gală dedicată pieselor de top. Şi cine ar fi putut fi mai reprezentativ pentru deschiderea galei decât jurata X Factor şi Next Star, Loredana, care a susţinut un moment artistic spectaculos în platoul Te cunosc de undeva!, alături de taraful ei şi de invitatul său special, finalistul X Factor, Adrian Petrache.

Citește și: Te cunosc de undeva, 24 aprilie 2021. Adriana Trandafir și Romică Țociu au câștigat a XII-a ediție a sezonului 16

Radu Ştefan Bănică a deschis seria transformărilor cu un nou travesti – o grecoaică nemiloasă şi îngrozitor de frumoasă – Helena Paparizou, iar Adriana şi Romică au făcut show total, alături de taraful Caliu şi de Viorica Rudăreasa, în platoul transforming show-ului. Mirela Vaida a fost apoi cuprinsă de mirajul banilor, cu o transformare foarte dificilă – Gwen Stefani, iar Liviu şi Andrei au adus pe scena emisiunii ultima câştigătoare a show-ului, AMI, alături de Grasu XXL, cu o piesă ce poate fi considerată imnul acestui show. De la muzică românească de top s-a făcut apoi trecerea la marile dive ale industriei internaţionale, astfel că telespectatorii au putut-o urmări apoi pe Cristina Vasiu, transformată cu mult curaj şi atitudine, în Rihanna. Când au aflat ce i-a adus Ruleta lui Pepe – Rick James, cu o piesă foarte asemănătoare cu o alta pe care a cântat-o în gala cardio şi a câştigat detaşat, colegii au fost invidioşi. Şi-au dat însă seama imediat că personajul e cu totul altul, unul greu, pe măsura lui Pepe. Timpul a fost dat din nou înapoi cu ajutorul Emiliei Popescu, ce s-a transformat ieri în liderul jamaican al trupei Inner Circle. Seara s-a încheiat cu o furtună în relaţia personajelor – Andra şi What’s Up, aduşi la Te cunosc de undeva! de către Ana şi Raluka. La final, juraţii şi concurenţii au decis: Adriana şi Romică sunt câştigătorii galei cu numărul 12 Te cunosc de undeva!.

Cum se vor descurca cei 11 concurenți cu noile roluri atribuite lor de năstrușnica ruletă a personajelor, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbăta viitoare, de la ora 20:00, în cea de-a treisprezecea gală a celui de-al 16-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!.

Citește și: Te cunosc de undeva, 24 aprilie 2021. Adriana Trandafir și Romică Țociu, transformați în Viorica Rudăreasa și Ionel Tudorache

Cele mai tari momente din culisele transforming show-ului pot fi vizionate în continuare pe www.a1.ro, în cel de-al doisprezecelea episod Te cunosc de undeva! After Party. Dorian Popa se alătură echipei şi îi invită pe

telespectatori, în fiecare săptămână, după difuzarea galei pe tv, la Te cunosc de undeva! After Party – atât pe site-ul a1.ro, cât şi pe Antena 1, unde urmăritorii vor avea acces în culisele emisiunii. Te cunosc de undeva! After Party face parte din seria de proiecte pe care site-ul www.a1.ro le pregăteşte odată cu lansarea grilei de primăvară, şi anume conţinut exclusiv sau tot felul de poveşti behind de scenes din timpul filmărilor.