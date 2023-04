Anca Țurcașiu, declarații despre fostul soț la trei ani de la divorț: „A fost un act de curaj foarte mare”

Anca Țurcașiu a decis în urmă cu doi ani că după 22 de ani este timpul să pună capăt mariajului cu medicul Cristian Georgescu. La vremea aceea, artista nu a vrut să ofere prea multe detalii despre motivele care au dus la despărțire, iar acum, la 3 ani de la divorț, artista continuă să fie o fire discretă. Cu toate acestea, în cadrul unui interviu pentru VIVA! concurenta de la Te cunosc de undeva, a povestit că a trecut printr-o perioadă grea după divorț, cu toate că se știa o femeie puternică.

Cum a trecut Anca Țurcașiu peste divorțul de Cristian Georgescu: „Niciun bărbat din lume nu poate să-ți aducă nici fericire, nici nefericire”

Anca Țurcașiu are 52 de ani, este o fire expansivă, arată superb și în urmă cu doi ani a decis să încheie un capitol din viața sa. Vedeta a recunoscut că nu mai era fericită în căsnicie și a fost nevoie de ceva curaj pentru a putea pune stop.

„Am o meserie pe care o fac din 1986, hai să calculăm câți ani sunt și câte milioane de comentarii au fost de-a lungul acestor ani. Mă interesează ce spune spune, însă ideea este că atunci când am făcut lucrul acesta a fost extrem de asumat, a fost un act de curaj foarte mare și cred că aș putea să fiu un mesager foarte bun pentru femeile care trăiesc niște momente neplăcute să aibă curaj s-o ia de la capăt, să realizeze că este o singură viață pe Pământ și că niciun bărbat din lume nu poate să-ți aducă nici fericire, nici nefericire, singura persoană care poate să-ți aducă bine este sinele tău și Divinitatea. Îți trebuie mult curaj și multă asumare ca să faci asta, dar eu cred că mi-a întins cineva de Sus o mână și am reușit, a fost foarte greu, a fost mult mai greu decât aș fi crezut vreodată, dar acum sunt un om extrem de fericit, echilibrat, împlinit și mulțumit”, a spus Anca Țurcașiu despre modalitatea în care a gestionat emoțiile negative din acea perioadă.

În continuare, Anca Țurcașiu a mai spus că i se pare normal să păstreze decența privind subiectul divorțului și niciodată nu va spune public ce s-a întâmplat între ea și fostul soț.

„Cum ar fi să-mi spăl rufele în public și să spun cu adevărat ce simt, sau ce s-a întâmplat în viața mea, ar fi un lucru total greșit. Numai Dumnezeu știe și va rămâne acolo, între mine și El. Nu trebuie nimeni să știe ce dureri am, ce probleme. Ceea ce arăt este autentic, am un vibe bun și o energie minunată, pentru că am învățat cum să le am și cum să le construiesc și să mă trezesc în fiecare dimineață cu zâmbetul pe buze bucurându-mă că mai există o zi minunată pe care o voi trăi”, a mai declarat Anca Țurcașiu, conform sursei citate mai sus.