Cezar Ouatu își dorește un experiment muzical de tip flashmob, în America

Cezar Ouatu, care în această toamnă, la Antena 1, va face echipă cu Șerban Copoț, în cel de-al 14-lea sezon al show-ului Te Cunosc De Undeva!, își propune ca, la un moment dat, să facă un experiment muzical tip flashmob pe cele mai cunoscute bulevarde, strazi si parcuri din America.

„Nu cred că aș mai vrea să particip la un alt concurs gen X Factor UK, poate eventual în America, la ceva gen American Idol sau The Voice, dacă birocrația îmi permite. Și asta ca să intru în contact cu oameni care îmi pot deschide anumite uși. De aceea am și fost la X Factor UK, mai mult ca să-mi fac o carte de vizită către Simon Cowell, ceea ce s-a și întâmplat. Dar știi cum e, trebuie «să ții caldă»​ toată treaba asta, odată ce o faci. În America, mi-ar mai plăcea să fac un flash mob, o aroganță din asta, să mă duc de nebun să cânt, să mă filmez pe Rodeo Drive, în Beverly Hills, sau la New York. Ăsta e un vis, să mă duc așa, ca artist de stradă. Să merg să cânt, să experimentez, să văd reacțiile, să le filmez și să fac un filmuleț cu asta”, spune artistul.

Cezar Ouatu, câștigător al celui de-al șaptelea sezon „Te cunosc de undeva!”, va urca în toamnă pe scena show-ului transformărilor, alături de Șerban Copoț, câștigător al celui de-al zecelea sezon al emisiunii. Ce personaje vor imita ei în prima ediție a celui de-al 14-lea sezon al transformărilor, telespectatorii Antenei vor vedea în această toamnă, numai la Antena 1.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Te cunosc de undeva!, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/te-cunosc-de-undeva/ şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/tecunoscdeundeva/, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/TeCunoscDeUndevaA1.

Alatura-te abonatilor AntenaPlay: https://s.a1.ro/GMizvqZ

INSTALEAZA APLICATIILE ANTENAPLAY

Android / iOS / Smart TV - Afla daca televizorul tau e compatibil

Like pe Facebook / Follow pe Instagram / Subscribe pe YouTube