Cher, Willy William, Taylor Swift, Niculina Stoican și Constantin Enceanu urcă pe scena de la "Te cunosc de undeva!"

Diana Matei a fost provocată de ruleta personajelor să o imite pe buna sa colegă din acest sezon, Monica Anghel, și va cânta “Chibori”, acompaniată de taraful Cleante, condus de soțul său, iar Bella Santiago va urca pe scenă în travesti, pentru a cânta “Take me to the church” a irlandezului Hozier.

Șerban Copoț va îmbrăca din nou o rochiță scurtă, ca să fie Taylor Swift, în timp ce colegul său de echipă, Cezar Ouatu, va fi Brendon Urie. La rândul ei, Sorana Mohamad va cânta “Bailando”, un mare hit de discotecă al anilor 2000, transformată în solista trupei Paradisio.

Momentele coregrafice sunt susținute, ca în fiecare ediție, de altfel, de Furnix Team, baletul condus de Furnica.

Cine va realiza cea mai bună transformare a acestei ediții, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbătă, 2 noiembrie, de la ora 20:00, în cea de-a noua ediție Te cunosc de undeva! a actualului sezon.