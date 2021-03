Cine e Laurențiu Niculescu, Lulu de la Te cunosc de undeva!. Membrul trupei The Colours este extrem de talentat

“Întotdeauna voi învăța de la Liviu Vârciu, cum să nu fac cee ace face el”, a zis Laurențiu în glumă.

Artistul a declrat că e foarte încântat să facă parte din această echipă senzațională și că, deși e mult de muncă, răsplata e pe măsură atunci când vede cât de bine se descurcă concurenții.

Dintre toți concurenții care trebuie să facă față noilor provocări din fiecare sâmbătă, Lulu spune că cel mai greu rol posibil îl are trupa The Colours.

“Culmea este că oamenii nu știu ce se întâmplă în spate, dar simt și asta e faza cea mai tare. (...) Noi muncim de rupem ca să putem apoi să ne distrăm cu ei”, spune Lulu.

Lulu se bucură nespus că poate îndruma atâți mari artiști să își depășească limitele.

“Știți ce fac eu acum? Suflu în aripi unor oameni cărora li se pare tuturor oamenilor de acasă că nu au nevoie de asta. Fiecare dintre ei însă, acum, este ieșit din zona de confort (…) și sunt umani. Așa-I vedeți voi în show-ul ăsta pe oamenii ăștia pe care îi iubiți”, a mai adăugat Lulu, cu emoție.

“Ne bucurăm foarte tare că avem ocazia să facem asta în acest an cu The Colours. Este prima oară, în toate ţările în care este produs, când formatul ăsta se face cu band 100% live. E o muncă absolut grea, dar foarte frumoasă, lucrăm cu artişti minunaţi şi avem un schimb de experienţă şi de energie fantastic. Pentru că până la urmă Te cunosc de undeva! nu e doar muzică, e un show care aduce laolaltă muzică, distracţie şi prieteni, înainte de orice!”, a declarat Laurenţiu Niculescu, producătorul muzical al transforming show-ului şi liderul trupei The Colours.

Urmărește show-ul Te cunosc de undeva! în fiecare sâmbătă de la ora 20.00, la Antena 1!