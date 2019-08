Monica Anghel, concurentă la „Te cunosc de undeva!”, are acasă șase căței, primiți cadou sau luați de pe stradă - Foto

Monica Anghel, pe care telespectatorii Antenei 1 o vor vedea în această toamnă, alături de fratele ei, Alexandru, în postura de concurentă a show-ului „Te cunosc de undeva!”, are acasă nu mai puțin de șase căței. De altfel, vedeta spune că a avut în casă dintotdeauna animale de companie. „Am crescut cu animăluțe în jurul meu de când eram copil. Mereu am avut pe lângă mine câini sau pisici. Acum am acasă am șase câini. Pe care îi țin în curte”, spune ea.