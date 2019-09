Cornel Palade, despre cum fugea de acasă fiica sa, Ada: ”Odată am căutat-o de am înnebunit”

Ada și Cornel Palade, pe care telespectatorii Antenei 1 îi vor vedea sâmbătă, 21 septembrie, de la ora 20:00, la Te cunosc de undeva!, cu o transformare în Nancy și Frank Sinatra sunt foarte încântați de faptul că ruleta personajelor le-a dat să imite acest celebru duet tată-fiică.

Prilej pentru Cornel Palade să-și amintească de năzdrăvăniile pe care le făcea fiica sa în copilărie, când fugea de-acasă. “Odată am căutat-o de am înnebunit. Am zis: Nevastă, dacă n-o găsim, să sunăm la Poliție! Aveam spectacol la „Tănase” (n.n. Teatrul de revistă “Constantin Tănase”) în ziua aia, s-a deschis cortina, a început prologul, am intrat eu și Romică (n.n. Romică Țociu) la deschidere și, când mă uit, pe cine văd în primul rând? Pe fiică-mea! Când am văzut-o, am uitat textul...”, povestește Cornel.

“Am mers atunci pe jos de pe Ștefan cel Mare până în Piața Victoriei”, adaugă Ada.

“Altă dată, a fugit de la hotelul Caraiman la care stăteam în Mamaia, la hotel Parc, unde erau niște tobogane. Mi-a adus-o de mână Adrian Enache”, continuă Cornel.

Ce melodie din repertoriul lui Nancy și Frank Sinatra vor cânta Ada și Cornel Palade și cum vor aprecia jurații Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan transformarea lor, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbătă, 21 septembrie, de la ora 20:00, într-o nouă ediție a transforming show-ului Te cunosc de undeva!.

