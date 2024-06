De ce Jazzy Jo i-a dat block lui Zarug, după finala sezonului 17 „Te cunosc de undeva!”. Cum se înțeleg cei doi acum

Relația dintre Jazzy Jo și Zarug s-ar fi „stricat” după finala sezonului 17 „Te cunoscut de undeva!”. Se pare că artista i-a dat block colegului său de echipă odată ce filmările au ajuns la final.

Sezonul 20 din „Te cunosc de undeva!” a adus pe micile ecrane ale publicului momente spectaculoase, personaje inedite și voci senzaționale. Printre cei care au acceptat provocarea show-ului se numără și Eliza Natanticu, care a făcut echipă cu Zarug.

Cei doi s-au înțeles foarte bine de-a lungul transformărilor. Mai mult, aceștia au declarat că au o relație foarte frumoasă de prietenie, lucru care nu s-a întâmplat și în cazul lui Zarug cu Jazzy Jo. Aceștia au făcut echipă în sezonul 17 „Te cunosc de undeva!”.

Se pare că Zarug a avut foarte multe de învățat de la un astfel de show, printre care se numără și munca de echipă. Concurentul a declarat că nu stă foarte bine la acest capitol, fapt care s-a văzut chiar în urmă cu trei sezoane.

De ce Jazzy Jo i-a dat block lui Zarug, după finala sezonului 17 „Te cunosc de undeva”

Conform declarațiilor făcute de Zarug, neînțelegerile dintre el și Jazzy Jo ar fi pornit de la faptul că nu au lucrat în echipă. După finala sezonului 17 „Te cunosc de undeva!”, artista i-ar fi dat unfollow pe Instagram și mai apoi block.

„Jazzy Jo mi-a dat și unfollow și tot. Efectiv, după ce s-a terminat, s-a supărat tare. Adevărul este că am învățat și eu să lucrez și eu în echipă. Ca artist, ești destul de individualist așa, nu chiar știi să lucrezi în echipă, acum m-am perfecționat cu Eliza Natanticu (...) Două gale am câștigat plus bonus”, a dezvăluit Zarug la Xtra Night Show, potrivit spynews.ro.

Cum a reușit Zarug să își depășească limitele la „Te cunosc de undeva!”

Zarug a făcut față cu brio provocărilor de la „Te cunosc de undeva!”. Deși nu este artist de meserie, concurentul s-a descurcat foarte bine la toate transformările, fiind pus greu la încercare de ruletă.

Mai mult, acesta și-a depășit limitele odată cu participarea în show-ul transformărilor. S-a concentrat asupra lecțiilor de canto chiar și acasă.

„Repetam mult acasă, cel puțin pe partea de canto și coregrafie, da. Coregrafia m-a băgat în spital. E prima oară în viața mea când am ajuns cu salvarea la urgență, nefiind obișnuit cu efortul fizic atât de intens, mi-am suprasolicitat corpul și am făcut o contractură intercostală și a fost un moment „simpatic”, a mai adăugat el, conform sursei citate mai sus.

„Am urmărit show-ul şi nu mi-e teamă de nimic! Provocarea pentru mine va fi lucratul în echipă, în armonie deplină – mă refer aici la coregrafie şi canto, nu mi-e teamă nici de epilat, nici de lentilele de contact... travesti-ul mă distrează!”, a declarat Zarug la începutul proiectului, care însă a completat: „De când ne-a arătat Romică momentul căzăturii lor, pe trepte, mă gândesc serios să am grijă să nu-mi rup gâtul, coborând grațios în vreo gală!”.