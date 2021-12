X Factor 2021, 17 decembrie. The Jazzy Jo Experience a adus o „poezie rock” pe scenă cu piese de la „Queen”: „Jos pălăria”

Delia a ales să meargă în ultima înfruntare înainte de Finală cu grupurile The Jazzy Jo Experience și Omajii. Mentorul a ales care dintre cele două grupuri cântă primul în ediția X Factor de pe 17 decembrie 2021.

Astfel, grupul The Jazzy Jo Experience a avut primul moment individual, iar jurații au avut numai cuvinte de laudă la adresa lor.

Înainte de a urca pe scenă, Jo a ținut să-i dea o replică lui Casper, după ce în bootcamp a spus despre trupa The Jazzy Jo Experience că aduce în scenă muzică „de restaurant”. „E forte important să știi că jazz-ul este prin definiție o muzică eclectică, nu se cântă doar în restaurant. Dacă spui pe gură așa ceva e bine să știi puțină istorie a muzicii. E adevărat că eu am mulți ani peste Casper și am avut timp să studiez, dar nu spune pe gură că rănești gratuit.

The Jazzy Jo Experience au cântat piesele „Don't stop me now” și „Bohemian Rhapsody” de la Queen

După duelul cu rivalii lor Omajii, membrii grupului The Jazzy Jo Experience au urcat pe scenă încrezători în forțele proprii și i-au dat pe spate pe jurați. Jo, solista grupului, a cântat desculță, a fost suavă, energică, iar olegii din culise au comparat-o cu o zână.

Înainte de a urca pe scenă, Jo a mărturisit că faptul Ar însemna o reconfirmare a faptului că și-a ales bine meseria, o readucere în actualitate a vibe-ului pe care l-a construit și un drum nou.

Jurizarea grupului The Jazzy Jo Experience, la X Factor 2021

„Vocea lui Jo a fost fără greșeală. E greu să-l cânți pe Freddie. Dar ea nu a vrut să cânte ca Freddie. Bună dinamica. Jos Pălăria”, a spus Florin Ristei.

„Ai făcut în seara asta o poezie rock. Ai reușit să faci spectacol”, a spus Loredana.

„Sunați foarte bine băieți, e nevoie de asemenea trupe. Jo, tu ești un om bun, generos, ești o profesionistă, ai luat concursul ăsta în serios și pentru asta tot respectul, indiferent de drumul vostru la X Factor.

„Sunt copleșită de emoții și fără cuvinte și nu știu ce am de făcut. Habar n-am”, a spus Delia.

Cine este trupa The Jazzy Jo Experience de la X Factor 2021

The Jazzy Jo Experience este o trupa renumită în lumea artistică pentru interpretarea muzicii jazz, din care fac parte Ioana Sihota, Adrian Neagu, Rareș Neagoe și Cauê de Marinis.

“Noi suntem trupa la care trebuie să fiți atenți anul acesta! Venim cu o experiență nouă, cântăm deja împreună de patru ani de zile, suntem închegați, ne cunoaștem, ne simțim unul pe celălalt. În schimb, miza pentru noi este mult mai mare, pentru că suntem muzicieni și asta facem!

Cred că putem să câștigăm X Factorul pentru că în primul și în primul rând venim cu ceva altfel, o experiență care unește patru experiențe”, spun componenții trupei The Jazzy Jo Experience.

Ioana spune că îi cunoaște pe toți jurații și că este colegă cu ei de ani de zile. Trupa The Jazzy Jo Experience consideră că presiunea concursului îi va ajuta să crească, iar jurizarea mai dură față de cea pentru o trupă de amatori este doar un pas spre atingerea scopului lor.

„Vine un moment în care vine un moment în viața fiecărui om când trebuie să o iei de la 0. Nu aveam nici cer să mă uit la el, nici soare. Nu mai eram eu. Când am văzut din nou reclama de nou sezon, am vrut să simt emoția aia, o provocare. E un nou început pentru noi toți. E o șansă pe care nu am avut-o până acum”, spunea solista Grupului The Jazzy Jo Experience, în audiții.

