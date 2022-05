Jazzy Jo, diagnosticată cu laringită chiar înaintea galei „Te cunosc de undeva!”

„Nu mi-a venit să cred că mi se întâmplă asta, că pot să am acest ghinion!”, a declarat artista chiar înainte de a aduce pe scena transforming show-ului o colaborare de excepţie, care a reuşit să reunească două generaţii de fani din întreaga lume – Elton John & Dua Lipa.

„După ce am stat câteva ore ca să diger ghinionul care m-a lovit, m-am remontat, am început tratamentul şi am apelat şi la toate trucurile pe care le ştiam, pentru ca filmarea să mă găsească într-o formă cât mai bună!”, a mai completat Jazzy Jo.

Dacă a reuşit sau nu să ducă la bun sfârşit momentul pe scena Te cunosc de undeva! şi, mai ales, cum s-a descurcat artista cu senzualitatea personajului adus de ruleta Te cunosc de undeva!, telespectatorii vor putea urmări sâmbăta aceasta, de la 20:00, la Antena 1, în cadrul celei mai noi gale a transforming show-ului.

Jazzy Jo își dorește personaje care să o scoată din zona de confort, la Te cunosc de undeva!

La rândul său, partenera sa din show, Jazzy Jo, declară: „Cred că o să îmi fie greu să mă repun pe picioare la nivel de mişcare, după atâta vreme în care am fost inactivă, aşa că îi cer clemenţă Furnicăi, coregrafa noastră, pentru că m-am ambiţionat să revin full ON!”.

La fel de nerăbdătoare aşteaptă şi ea personaje care să o scoată cu totul din zona de confort: „Nu mi-e teamă de penibil! Te cunosc de undeva! e un tur de forţă pentru artişti, ştiam asta, aşa că primesc provocările cu poftă de nou şi bun! Aşteptăm ordinul de la Ruli, cu de toate: lentile de contact, proteze dentare, coregrafie si personaje trăsnite!”, a completat Jazzy Jo.

Opt cupluri de concurenţi au spus <DA!> spectaculosului joc al transformărilor, la Te cunosc de undeva!, în cel de-al 17-lea sezon al show-ului de la Antena 1. Emi şi Cuza, Ana şi Monica Odagiu, Maria Buză şi Paula Chirilă, Alexia Ţalavutis şi Dima Trofim, Jazzy Jo şi Zarug, Carmen Chindriş şi Romică Ţociu, Ilona Brezoianu şi Florin Ristei şi Anisia Gafton şi Ionuţ Rusu vor face spectacol la dublu.

„Am urmărit show-ul şi nu mi-e teamă de nimic! Provocarea pentru mine va fi lucratul în echipă, în armonie deplină – mă refer aici la coregrafie şi canto, nu mi-e teamă nici de epilat, nici de lentilele de contact... travesti-ul mă distrează!”, a declarat Zarug, care însă a completat: „De când ne-a arătat Romică momentul căzăturii lor, pe trepte, mă gândesc serios să am grijă să nu-mi rup gâtul, coborând graţios în vreo gală!”.